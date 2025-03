Sondierungen laufen seit einer Woche

Esken spricht von "Frauenkampftag"

In Anspielung an den internationalen Frauentag am heutigen Samstag sprach SPD-Chefin Saskia Esken von einem "Kampftag, einem Frauenkampftag". Aus der Sicht von Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Regierungschefin Manuela Schwesig müsse die neue Koalition aus Union und SPD vor allem die Frauen im Blick haben. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das am Wochenende abschließen können", sagte Schwesig, fügte aber auch hinzu: "Es ist erst alles geeint, wenn alles geeint ist." Sie betonte auf die Nachfrage zu den bisher strittigen Themen Migration und Bürgergeld, dass es nur eine Gesamtlösung geben könnte.