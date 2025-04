SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hat am internationalen "Earth Day 2025" den Klimaschutz zu einer Priorität der schwarz-roten Bundesregierung erklärt: "Wir lassen beim Klimaschutz nicht locker. Deutschland bleibt Vorreiter. Klimaneutralität bis 2045 bleibt unser Ziel, und wir unterstützen sogar ein EU-Ziel von 90 Prozent weniger Emissionen bis 2040", sagte Miersch am Dienstag zu t-online.

Zuletzt war Kritik an den klimapolitischen Vorhaben im schwarz-roten Koalitionsvertrag laut geworden. Die Klima-Allianz, ein breites Bündnis von Umweltschutzverbänden, sprach von "zahlreichen Rückschritten und Schlupflöchern" im Einigungspapier von Union und SPD . Deutschland drohten "vier verlorene Jahre".

Absenkung der Stromsteuer habe "höchste Priorität"

Miersch erhöhte zugleich den Druck auf Schwarz-Rot: Die Absenkung der Stromsteuer müsse "höchste Priorität der neuen Bundesregierung" haben. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gehörten für die SPD untrennbar zusammen. Miersch kündigte an, jede Maßnahme darauf zu prüfen, dass die Klimaziele erreicht und zugleich niemand überfordert werde. Dies sei der "Markenkern sozialdemokratischer Klimapolitik". Die SPD sorge dafür, dass Strom "für alle" günstiger werde.

Beim Klimaschutz im Gebäudebereich kündigte Miersch zahlreiche Neuerungen in einer schwarz-roten Bundesregierung an. Das Heizungsgesetz werde "bürgerfreundlicher": "Wir fördern den Umstieg auf saubere Heizungen mit Technologieoffenheit und setzen auf Anreize und Übergangsfristen, damit Wohnen bezahlbar bleibt."

Dabei setze man auch auf "unbürokratischen Klimaschutz in den eigenen vier Wänden": moderne Wärmepumpen, Fernwärme oder nachhaltige Biomasse – alles solle eine Chance bekommen. "Hauptsache, die CO2-Bilanz im Gebäudebereich verbessert sich deutlich", so Miersch. Mit der kommunalen Wärmeplanung schaffe man Planbarkeit und Verlässlichkeit, was für die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen unerlässlich sei.