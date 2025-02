Was passiert mit meiner Stimme, wenn ich nicht wählen gehe?

Aktualisiert am 19.02.2025 - 15:39 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Egal, ob Bund, Land oder Kommune: In Deutschland muss niemand wählen gehen. Allerdings beeinflusst auch die Nichtabgabe einer Stimme den Ausgang jeder Wahl.

Wahlen sind das Privileg einer Demokratie. In manchen Nationen ist die Ausübung des Wahlrechts auch eine Pflicht – in Deutschland jedoch nicht. Dementsprechend schwankt die Wahlbeteiligung hierzulande je nach Art der Wahl und Stimmung in der Bevölkerung.