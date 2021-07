CDU-Kampagne für die Bundestagswahl

"Wie kann man so weiße Plakate drucken?"

06.07.2021, 13:13 Uhr | dpa, t-online

Bis zur Bundestagswahl sind es gut zweieinhalb Monate. Jetzt hat die CDU ihren Wahlkampfslogan vorgestellt. Im Netz stößt die Kampagne auf Kritik.

"Deutschland gemeinsam machen": Unter diesem Motto will die CDU in die Bundestagwahlkampf ziehen. Zentrales Element der Wahlkampagne sei der sogenannte "Union-Kreis" als "starkes Zeichen des Zusammenhalts", erklärte Paul Ziemiak bei der Vorstellung der Wahlkampagne in Berlin.



"Wir führen Menschen zusammen", betonte Ziemiak. Die CDU sei nicht die Partei des "Entweder-oder", sondern des "Sowohl-als-auch". In den kommenden Monaten will Parteichef Armin Laschet mit einer großangelegten Sommertour um Wählerstimmen werben.

Das sagt Twitter zur Wahlkampagne der CDU

Neben Armin Laschet als Kanzlerkandidat zeigen die Plakate der Partei Themen wie Arbeitsplätze, Klimaschutz, Sicherheit, Familie und Bildung, Sicherheit im Alter und bezahlbares Wohnen. Die Plakate werden jetzt an die Kreisverbände der CDU ausgeliefert.

Auf Twitter stieß die CDU-Kampagne auf Kritik. "Wie kann man im Jahr 2021 so weiße, nicht-diverse Plakate drucken?", schrieb ein Nutzer mit Blick auf die Wahlplakate unter #deutschlandgemeinsammachen.



Die Dresdner SPD-Politikerin Rasha Nasr kritisierte die CDU-Kampagne als "so inspiriert wie ihr Umgang mit Maaßen: charakter- und haltungslos". Die Bilder seien einfallslos und ließen Vielfalt vermissen, die Syntax sei zweifelhaft.

Ein anderer Nutzer nahm den Slogan "Deutschland gemeinsam machen" zum Anlass für diese Bildmontage von CDU-Chef Laschet und CDU-Bundestagskandidat Hans-Georg Maaßen:

Laschet steht bis in die eigene Partei hinein in der Kritik, weil er sich nicht eindeutig von Maaßen und dessen extremen Positionen distanziert. Zuletzt etwa attackierte der Ex-Verfassungsschutzchef die "Tagesschau" und forderte Gesinnungstests für Redakteure.