"Deutschland gemeinsam machen"

CDU stellt Plakate und Slogan für die Bundestagswahl vor

06.07.2021, 11:25 Uhr | dpa, t-online

Bis zur Bundestagswahl sind es gut zweieinhalb Monate. Jetzt hat die CDU ihre Wahlkampfkampagne vorgestellt. Mit dem Slogan will Armin Laschet auf große Sommertour gehen.

"Deutschland gemeinsam machen": Unter diesem Motto will die CDU in die Bundestagwahlkampf ziehen. Zentrales Element der Wahlkampagne sei der sogenannte "Union-Kreis" als "starkes Zeichen des Zusammenhalts", erklärte Paul Ziemiak bei der Vorstellung der Wahlkampagne in Berlin.



"Wir führen Menschen zusammen", betonte Ziemiak. Die CDU sei nicht die Partei des "Entweder-oder", sondern des "Sowohl-als-auch". In den kommenden Monaten will Parteichef Armin Laschet mit einer großangelegten Sommertour um Wählerstimmen werben.

Neben Armin Laschet als Kanzlerkandidat zeigen die Plakate der Partei Themen wie Arbeitsplätze, Klimaschutz, Sicherheit, Familie und Bildung, Sicherheit im Alter und bezahlbares Wohnen. Die Plakate werden jetzt an die Kreisverbände der CDU ausgeliefert.

Verwendete Quellen: Pressekonferenz der CDU

Material der Nachrichtenagentur dpa