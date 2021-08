SPD und Grüne fast gleichauf, Union verliert deutlich

Das Kopf-an-Kopf-Rennen der Parteien vor der Bundestagswahl geht weiter. Derzeit liegen CDU/CSU, SPD und Grüne nur vier Prozent auseinander. Bei der Kanzlerpräferenz zeichnet sich ein klareres Bild ab.



Die Union hat in der jüngsten Forsa-Umfrage erneut verloren, während die SPD hinzugewinnt und nun knapp hinter den Grünen liegt. In dem am Mittwoch veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer kommen CDU/CSU auf 23 Prozent, das sind drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Die Grünen bleiben bei 20 Prozent. Dicht dahinter liegt nun die SPD mit 19 Prozent, die drei Punkte zulegt. Laut Forsa ist das für die Sozialdemokraten der beste Umfragewert seit 2018.