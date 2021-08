Schlechte Umfragewerte

Söder schlägt Alarm: "Die Lage ist sehr kompliziert"

19.08.2021, 14:35 Uhr | dpa, t-online

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat genug: Angesichts der schlechten Umfragewerte der Union sei es nicht sicher, wie es im Wahlkampf weitergehe. Die Union stehe vor einer großen Herausforderung.

CSU-Chef Markus Söder hat am Donnerstag bei einer Präsidiumssitzung seiner Partei angesichts schlechter Umfragewerte der Union vor der Bundestagswahl Alarm geschlagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Nach einer neuen Umfrage habe die Union nur noch einen Prozentpunkt Vorsprung.



Söder sprach den Angaben zufolge von einem Trend, der "dramatisch" sei. Es sei nicht sicher, wie es weitergehe.

"Die Lage ist sehr kompliziert"

"Die Lage ist sehr kompliziert", bekräftigte Markus Söder im Anschluss an die CSU-Sitzung auf einer Pressekonferenz. "Bei den Umfragezahlen und den Werten, die dahinterstehen, ist es die schwerste Herausforderung der Union seit 1998, definitiv", so Söder.

Es bestehe eine ganz realistische Möglichkeit, nach der Wahl ohne die Union zu regieren. Was ein mögliches Ampel- oder Linksbündnis bedeuten würde, müsse man sich in der Union in den nächsten Wochen klarmachen. "Alle müssen an einem Strang ziehen und gemeinsam kämpfen", sagte Söder. Anders werde es nicht gehen.

Söder: "Ich versuche, meinen Beitrag zu bringen"

Er werde auch aus den Reihen der eigenen Partei aufgefordert, mehr die "persönliche Karte zu spielen", sagte Söder. Zu groß wolle er sich aber nicht in den Vordergrund spielen. "Ich versuche, meinen Beitrag zu bringen", sagte er.

Zudem bekräftigte Söder die Unterstützung der CSU für Armin Laschet. "Wir haben ausführlich Armin Laschet plakatiert, ausführlich". Anderes lasse man sich nicht nachsagen. Nun gelte es, den Trend umzukehren. Der kommende Samstag, an dem CDU und CSU gemeinsam den Wahlkampf einläuten, sei dafür ein wichtiger Termin.

Einem "Bild"-Bericht zufolge soll Söder noch während der Präsidiumssitzung gesagt haben: "Sechs Wochen vor der Wahl über einen möglichen Austausch von Kandidaten zu reden, zeigt, wie schwer die Lage ist." Auf der Pressekonferenz äußerte er sich nicht dazu.

Am Donnerstag war eine Umfrage des Instituts Kantar veröffentlicht worden, der zufolge die Union bei 22 Prozent liegt, dicht gefolgt von der SPD mit 21 Prozent. Derweil sinken auch die Beliebtheitswerte von Armin Laschet. Laut einer aktuellen haben Dreiviertel der Deutschen ein schlechtes Bild von ihm.