Leser über ihren Wunschkanzler

"Eine Kanzlerin oder ein Kanzler sollte in erster Linie ehrlich sein"

Politiker spricht vor Menschen: Leser erzählen, wie ihr Kanzler sein sollte. (Quelle: Feodora Chiosead/Thinkstock by Getty-Images)

Baerbock, Laschet oder Scholz – einer von ihnen wird wohl bald Deutschland regieren. Manche Wähler tun sich mit dieser Kandidatenauswahl schwer. Die Zweifler unter den t-online-Lesern haben uns verraten, welche Eigenschaften ihr Wunschkanzler haben sollte.

Die Wahlentscheidung fällt in diesem Jahr vielen Menschen besonders schwer. Nie zuvor waren kurz vor einer Bundestagswahl noch so viele Wählerinnen und Wähler unsicher, wo sie ihr Kreuzchen machen werden.



Auch Leserinnen und Leser von t-online hadern mit ihrer Entscheidung. In den vergangenen Wochen haben sie ihren Zweifeln und Bedenken in E-Mails an die Redaktion Ausdruck verliehen. Manche sind von keiner Partei – aber auch keinem der Kandidierenden – überzeugt.



Wir wollten von denjenigen, die alle drei Anwärter auf das Amt des Regierungschefs skeptisch sehen, wissen: Wie sollte die Kandidatin oder der Kandidat idealerweise sein, um Ihr Vertrauen gewinnen zu können? Die Leserinnen und Leser berichten, welche Eigenschaften für sie besonders wichtig sind. Teilweise haben sie auch konkrete Beispiele im Kopf, wer für sie am besten geeignet wäre.

"Er oder sie dürfte keiner Partei angehören"

t-online-Leser Gerhard Wilhelmi: "Ich wünsche mir eine Person, die einen mathematisch-analytischen Verstand hat und die Zusammenhänge klar durchschaut und darstellen kann, ohne dabei aus der Rolle zu fallen. Ich denke an jemanden wie Dr. Christian Drosten oder seine Kollegen aus der Virologie. Besonders wichtig: Er oder sie dürfte keiner Partei angehören. Wenn wir diese Person schon nicht direkt wählen dürfen, dann soll sie auch nicht in diesem Parteiengerangel verschlissen werden."

"Erfahrung in Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten"

t-online-Leser Ueckert: "Umfangreiche Erfahrung – vor allem in Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten – sollte zwingend vorliegen. Die Entscheidungen in diesem Bereich werden in der Zukunft bedeutender und größer."

"Eine Kanzlerin oder ein Kanzler sollte in erster Linie ehrlich sein"

t-online-Leser M. Keck: "Eine Kanzlerin oder ein Kanzler sollte in erster Linie ehrlich sein. Dann sollte er noch Eigenschaften wie Durchsetzungsvermögen, Überzeugungskraft, Besonnenheit und Diplomatie an den Tag legen. Ferner sollte er wissen, welche Probleme die Bürger umtreiben, also volksnah sein. Das vermisse ich bei allen Kandidaten."

"Jemand, der sofort die Ärmel hochkrempelt"

t-online-Leserin Karin Stephan: "Für mich wäre der beste Kandidat jemand, der sofort die Ärmel hochkrempelt, jemand, der die dringendsten Probleme – Mieten, Wirtschaft, Klima – entschlossen angeht. Die Person sollte die Posten nach Kompetenz besetzen. Und schön wäre es auch, vernünftige Problemlösungen auch von anderen Parteien nicht von vornherein als Unsinn abzutun."

"Ein Bundeskanzler sollte integrativ sein"

t-online-Leser Karl Pröfrock: "Ein Bundeskanzler sollte Charisma haben. Ein Bundeskanzler sollte integrativ sein. Ein Bundeskanzler sollte absolut integer sein. Ein Bundeskanzler sollte die europäische Idee konsequent weiterentwickeln."

"Es sollte ein Demokrat oder eine Demokratin ohne Wenn und Aber sein"

t-online-Leserin Ute Pagerman: "Die Person muss Lebenserfahrung und Menschenkenntnis haben. Sie darf deshalb nicht zu jung sein. Außerdem sollte sie eine gute Ausbildung oder ein Studium haben, um wissenschaftlich fundierte Meinungen anerkennen und vertreten zu können.



Weiterhin sollte der Kanzlerkandidat folgende Eigenschaften haben: Er sollte ein Demokrat oder eine Demokratin ohne Wenn und Aber sein. Er sollte nicht zu emotional sein und Dinge sachlich, pragmatisch und ruhig beurteilen können. Zudem halte ich es für wichtig, dass die Person psychisch stabil ist und selbstbewusst auftritt. Sie sollte authentisch und ehrlich sein, moralisch und ethisch bewusst handeln sowie sich klar und eindeutig ausdrücken. Und natürlich, wie alle im Beruf, teamfähig sein, delegieren können und andere Meinungen akzeptieren können.



Ein lebender Mensch, der solch hohen Anforderungen entspricht, wird schwer zu finden sein. Aber gebraucht würde so ein Mensch, um ein Land so zu regieren, dass es in einer immer kleiner und aufgeregter werdenden Welt mit ihren unendlichen Problemen friedlich bestehen kann."