Entgegen Laschets Wunsch

Brinkhaus will Wiederwahl als Fraktionschef der Union

28.09.2021, 10:19 Uhr | mbo, dpa, t-online

Ralph Brinkhaus: Er will einem Bericht zufolge heute wieder als Fraktionschef der Union kandidieren. (Quelle: IMAGO / Müller-Stauffenberg)

Nach der Niederlage bei der Bundestagswahl bebt es innerhalb der Union. Einem Bericht zufolge, wolle Ralph Brinkhaus erneut Fraktionschef werden – obwohl ihn Laschet davon habe abbringen wollen.

Ralph Brinkhaus will trotz eines Gespräches mit Armin Laschet zur Wiederwahl als Unionsfraktionschef kandidieren. Dies berichtet die "Welt". Mehrfach hatte Laschet betont, dass er die Wahl verschieben wolle. Am Montag hatte er erklärt, eine Regelung mit Brinkhaus finden zu wollen. Was dem Bericht zufolge offenbar aus Sicht von Laschet schiefgegangen ist.

Am Dienstagnachmittag kommt die Unionsfraktion zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei dürfte der Fraktionschef Ralph Brinkhaus zumindest vorerst im Amt bestätigt werden. Brinkhaus ist seit September 2018 Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Nach Platz zwei für die Union bei der Bundestagswahl hatte es Spekulationen gegeben, dass CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet das Amt für sich beanspruchen könnte, wenn seine Partei in die Opposition geht.