"Zauberwort für Sie heißt Demut"

FDP-Politikerin Strack-Zimmermann weist CSU-Generalsekretär Blume zurecht

30.09.2021, 16:15 Uhr | mbo, t-online, rtr

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat sich ironisch zur Terminfindung für Gespräche mit der FDP geäußert. Nun reagiert FDP-Politikerin Strack-Zimmermann.

"Freuen uns auf das Gespräch mit der FDP", postete Markus Blume, Generalsekretär der CSU, auf Twitter. Er freute sich über die Terminvereinbarung für Unterhaltungen zu einer möglichen gemeinsamen Regierung und erklärte abschließend, man hätte auch schon eher Zeit gehabt. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Mitglied des FDP-Bundesvorstandes, lieferte darauf nun eine Antwort.





"Wir hätten schon die ganze Woche gekonnt", schrieb Blume auf Twitter. Marie-Agnes Strack-Zimmermann wandte sich daraufhin mit folgenden Worten an den CSU-Politiker: "Das Zauberwort gerade für Sie heißt aktuell Demut. Sie brauchen uns, nicht wir Sie", stellte sie klar.



"Sticheleien sind fehl am Platze"



Sie schob nach: "Sticheleien angesichts Ihrer Partei, die den Geburtstag von Edmund Stoiber und CSU-Meetings der Regierungsbildung vorzieht, sind fehl am Platze. Verantwortung ist gefragt." Das für Samstag geplante Gespräch mit dem Unionsteam war wegen Terminschwierigkeiten der CSU auf Sonntag geschoben worden.

Die CSU hat für die Gespräche mit der FDP am Sonntagabend und den Grünen am Montag ein fünfköpfiges Sondierungsteam benannt. Dazu gehört neben CSU-Chef Markus Söder auch Generalsekretär Markus Blume. Das Sondierungsteam der CDU besteht aus zehn Mitgliedern, genauso wie das der FDP (Strack-Zimmermann ist nicht mit dabei) und der Grünen. Am Dienstagvormittag will die Union ein Sondierungsgespräch mit den Grünen führen.