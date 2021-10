LIVERuf nach neuem Personal

CDU stellt Pläne zur Neuaufstellung vor

11.10.2021, 13:37 Uhr | t-online

Nach der Präsidiumssitzung am Montagmorgen äußert sich Generalsekretär Paul Ziemiak zur personellen Neuaufstellung seiner Partei. (Quelle: Reuters)

Nach der schwachen Bundestagswahl wird der Ruf nach neuem Personal lauter. Dafür will man nun einen neuen Fahrplan entwickeln. Verfolgen Sie das Statement jetzt live.

Die CDU stellt nach mehreren Sitzungen seine Pläne zur personellen und inhaltlichen Erneuerung vor. Nach dem historischen Desaster bei der Bundestagswahl, bei der die Union so schlecht wie nie abschnitt, geriet vor allem Parteichef und Kanzlerkandidat Armin Laschet in Erklärungsnot. Der Unionskanzlerkandidat hatte vergangene Woche angekündigt, er wolle den Erneuerungsprozess moderieren und den Gremien zur Neuaufstellung einen Parteitag vorschlagen. Entsprechende Vorschläge will die Partei nun mitteilen.

Verfolgen Sie die Presskonferenz nach der Sitzung der CDU-Gremien im Livestream oder im t-online-Ticker:

14.01 Uhr: Die Gremiensitzungen sind nun offenbar beendet. Mehrere Teilnehmer, darunter Gesundheitsminister Jens Spahn, haben das Konrad-Adenauer-Haus soeben verlassen.

13.57 Uhr: Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtet nun von einer geplanten Kreisvorsitzenden-Konferenz für Ende Oktober. Diese soll nach Angaben aus Parteikreisen dann klären, ob es eine Mitgliederbefragung über den neuen Parteivorsitz geben soll. In den Debatten über eine personelle Neuaufstellung gab es nach Angaben mehrerer Teilnehmer in Präsidium und Bundesvorstand unterschiedliche Vorstellungen, bis wann dieser Prozess abgeschlossen sein soll.

13.48 Uhr: Vor Beginn des Statements sickern erste Details durch: Die Partei plant offenbar am 30. Oktober ein Treffen der Kreisvorsitzenden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag nach Beratungen der Spitzengremien von Teilnehmern des Treffens. Danach solle im Bundesvorstand entschieden werden, wie die Basis eingebunden wird. Geplant ist dann ein Sonderparteitag zur inhaltlichen und personellen Neuaufstellung.

13.40 Uhr: Das Pressestatement verzögert sich noch. Außerdem wird nicht Armin Laschet die Fragen beantworten, sondern Generalsekretär Paul Ziemiak.

13.29 Uhr: Die Pressekonferenz soll gleich beginnen.