Witz mit zwei Büchern

Warum Olaf Scholz so selten lacht

09.12.2021, 13:54 Uhr | AFP

Olaf Scholz lacht selten in der Öffentlichkeit, dies wird sich wohl auch in Zukunft nicht ändern. Jetzt hat der neue Bundeskanzler erklärt, warum. Trotzdem denke er, dass die Bürger ihn in allen Facetten kennenlernen werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich auch im neuen Amt mit öffentlichem Humor zurückhalten. Auf die Frage, warum man ihn so selten lachen sieht, antwortet Scholz am Mittwochabend im Interview mit RTL und ntv: "Ironie ist sehr erklärungsbedürftig." Weiter sagte er: "Ein Witz, zu dem man zwei Bücher packen muss, um zu erklären, dass es ein Witz war, ist schwierig."

Er habe öfter mal die Erfahrung machen müssen, dass Leute seine als Witz gemeinten Aussagen zu ernst nehmen würden. "Das passiert mir immer mal wieder, so alle fünf bis zehn Jahre", fügte der neue Kanzler hinzu.



Er gehe aber davon aus, dass die Bürgerinnen und Bürger ihn noch in allen Facetten kennenlernen würden – auch seine humorvolle Seite.