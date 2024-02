Jurist sieht AfD-Verbotsantrag als "demokratisches Element"

CDU-Spitzenkandidat will inhaltliche Auseinandersetzung

"Die inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD ist erfolgversprechend", erklärte Voigt, der bei der Thüringer Landtagswahl im September als CDU-Spitzenkandidat gegen seinen AfD-Konkurrenten Björn Höcke antreten soll. "Den Schwachsinn, den muss man wirklich in der Sache auseinandernehmen", forderte der Christdemokrat und fügte in Richtung der Bundesregierung sofort hinzu: "Was die Ampel jetzt gerade in Berlin macht, ist ein Konjunkturprogramm für den Frust der Bürger."