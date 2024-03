Jens Spahn macht die Ampelkoalition bei "Maischberger" mitverantwortlich für die Dauer des Ukraine-Kriegs. In den USA droht laut der ARD-Korrespondentin ganz real ein Bürgerkrieg, sollte Donald Trump verlieren.

Der offen ausgetragene Streit in der Ampelkoalition sendet nach Ansicht von Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein verheerendes Signal in Richtung Kreml. Für Frieden und Sicherheit brauche es Stärke, politische Führung und Einigkeit in der Regierung, sagte er am Mittwochabend bei "Maischberger". Genau das fehle momentan. Da Wladimir Putin Deutsch spreche, bekomme der russische Machthaber "genau mit, was hier passiert. Mir macht das echt Sorge", sagte Spahn: "Weil es ist ja eher die Einladung für diesen brutalen Aggressor, noch weiterzumachen."

Die Gäste

Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär

Jens Spahn (CDU), Unionsfraktionsvize

Gudrun Engel, USA-Korrespondentin der ARD

Dieter Nuhr, Kabarettist

Amelie Fried, Journalistin

Mariam Lau, "Die Zeit"

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ließ diese Aussage in der ARD-Talkshow unkommentiert. Stattdessen verteidigte er seinen Parteifreund Rolf Mützenich. Der hatte auch aus eigenen Reihen viel Kritik zu seiner Aussage zum "Einfrieren" des Kriegs in der Ukraine geerntet. Mützenich habe damit in der leidigen Debatte über den Marschflugkörper "Taurus" lediglich mehr Aufmerksamkeit für diplomatische Bemühungen eingefordert, sagte Kühnert.

Kühnert verteidigt Kanzler Scholz

"Ihm zu unterstellen, er würde hier irgendeine Unterwerfung unter Putin fordern, das ist wirklich infam", sagte Kühnert bei "Maischberger". Mützenich hatte im Bundestag gesagt: "Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann?" Der SPD-Fraktionschef lehnte es später ab, die Aussage zu korrigieren.

Neben der Ukraine ging es in der "Maischberger"-Zweierrunde mit Kühnert und Spahn, die sich zeitweise duzten, auch um die Pläne der Union, das Bürgergeld grundlegend umzubauen. Kühnert sprach von einem "PR-Gag". Hängen bleibe lediglich der Name ("Neue Grundsicherung") und dass sich die Union an einigen tausend Verweigerern "abarbeite".

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Kühnert kritisierte den "renitenten Teil von einigen tausend" Beziehern von Bürgergeld, die wirklich jede Arbeit ablehnten. "Die sind ein großes Ärgernis", räumte der SPD-Generalsekretär bei "Maischberger" ein. Spahn wolle aber wegen einer solch vergleichsweise überschaubaren Gruppe gleich am Grundgesetz "herumdoktern". Denn das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt: Bezüge um 60 Prozent zu senken oder ganz zu streichen, ist nicht mit dem im Grundgesetz geschützten Existenzminimum vereinbar.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

"Es geht nicht nur um die Wenigen, es geht um das Gerechtigkeitsempfinden", verteidigte Spahn, einer von zahlreichen stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion, seinen Vorstoß für eine Verfassungsänderung. Das Gerechtigkeitsempfinden sei in Deutschland schwer gestört. Leistung müsse sich wieder lohnen und Politik dafür die richtigen Anreize setzen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Gewaltbereitschaft in den USA nimmt zu