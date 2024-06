Ein toter Polizist, mehrere Verletzte: Das ist die Bilanz des wohl islamistisch motivierten Angriffs in Mannheim. Die muslimische Gemeinde in Deutschland muss jetzt umdenken, fordert Murat Kayman.

Der tödliche Messerangriff in Mannheim beschäftigt Deutschland. Während in Berlin eine politische Debatte um Abschiebungen nach Afghanistan und den Umgang mit Islamisten entbrannt ist, trauern Menschen in Mannheim am Tatort um den getöteten 29-jährigen Polizisten.

Indes werden immer mehr Informationen zur Tat bekannt. Am Montag übernahm der Generalbundesanwalt die Ermittlungen, weil die Tat mittlerweile als "religiös motiviert" eingestuft wird. Und Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) spricht nun von einer islamistisch-extremistisch motivierten Straftat.

Losgelöst vom Islam lasse sich die Tat nicht betrachten, sagt auch Murat Kayman, Jurist und Gründer der muslimischen Alhambra-Gesellschaft. Warum er bei den großen Islam-Verbänden eine Mitschuld sieht und wie die muslimische Gemeinschaft jetzt umdenken muss, erklärt er im Interview mit t-online.

t-online: Herr Kayman, nach solchen Angriffen wie dem in Mannheim gibt es die Diskussion, ob die Tat mit dem Islam zusammenhängt oder ob es sich um einen verwirrten Einzeltäter handelt. Wie bewerten Sie das?

Murat Kayman: Wir können letztlich nicht in den Kopf des Angreifers schauen, um nachzuvollziehen, was genau der Auslöser, die Motivation, die Gedankenwelt ist. Aber losgelöst vom Islam lässt sich das nicht betrachten. Wir erleben immer wieder Ereignisse, bei denen radikale Muslime Gewalt bis hin zum Mord gegen Menschen ausüben, die ihre Meinung über den Islam nicht teilen. Denken Sie an die Reaktionen auf Mohammed-Karikaturen wie bei Charlie Hebdo oder eben jetzt an Michael Stürzenberger. Das ist hochproblematisch, aber leider hinlänglich bekannt. Der Angriff auf den Polizisten hingegen ist eine neue Dimension der Gewalt hier in Deutschland.

Inwiefern?

Auf diesen Polizisten geht er nicht los, weil er eine andere Meinung zum Islam hat, sondern weil dieser Mann eine Uniform trägt und Repräsentant des Staates ist. Das allein motiviert den Täter dazu, mit so viel Gewalt und mit Tötungsabsicht auf den Hals des Polizisten einzustechen. Dabei ist der Polizist ein Unbeteiligter und hat dem Täter den Rücken zugedreht. Dieser Hass gegen einen Staatsvertreter, gegen jemanden, der für diese Gesellschaftsordnung steht und diese verteidigt, bedrückt mich besonders. Das und die naheliegenden religiösen Motive müssen jetzt Anlass dafür sein, dass wir darüber diskutieren, welches Bild die muslimische Gemeinschaft von der deutschen Gesellschaft hat.

Sie sprechen in dem Zusammenhang oft von einer Wagenburg. Was meinen Sie damit?

Es gibt die Erzählung, die sagt: "Wir sind eine geschlossene muslimische Gemeinschaft, die durch das Schicksal in diese nichtmuslimische Gemeinschaft hineingeworfen wurde und nun unser Muslimischsein gegen diese Gesellschaft behaupten und notfalls auch verteidigen muss." Damit will ich nicht sagen, dass Gewalt gutgeheißen wird. Wenn man aber solche Erzählungen fördert, dann ist gerade für junge Menschen, die Gefallen an radikalen Ideen finden, der logische Schritt nicht weit, zu sagen: "Ich muss meine muslimische Identität jetzt auch mit Gewalt verteidigen". Das ist eine wirklich gefährliche Tendenz.

(Quelle: teutopress GmbH/imago-images-bilder) Zur Person Murat Kayman ist Jurist und Mitbegründer der Alhambra-Gesellschaft, einem Zusammenschluss von Muslimen, "die sich als originärer Teil der europäischen Geschichte und ihrer jeweiligen europäischen Heimatgesellschaft verstehen". Kayman war zwischen 2014 und 2017 als Justiziar im Bundesverband der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, kurz Ditib, tätig.

Sie werfen in dem Zusammenhang besonders den islamischen Verbänden in Deutschland vor, diese Erzählungen zu teilen und zu verbreiten. Warum?

Das liegt auch in der Geschichte der großen muslimischen Verbände in Deutschland. Sie entstanden mit der ersten Gastarbeitergeneration aus der Türkei, und es war damals ihre Aufgabe, die kulturelle und religiöse Identität der Gastarbeiter zu bewahren – es war schließlich immer der Plan, dass sie irgendwann zurückkehren. Über die letzten Jahrzehnte aber hätten sich diese Organisationen hin zu originär deutschen Religionsgemeinschaften wandeln müssen, die ihre Aufmerksamkeit dieser Gesellschaft widmen. Dieser Entwicklungsprozess aber hat nicht stattgefunden. Die großen Verbände nehmen ihre Existenz in Deutschland noch immer als Enklave, als Diaspora wahr, die mit der Gesellschaft hier nichts zu tun hat.