Armin Laschet fordert in der kürzesten "Maischberger"-Sendung aller Zeiten frühere Neuwahlen. Auch SPD-Politikerin Gesine Schwan hat ebenfalls Zweifel am Zeitplan.

Armin Laschet (CDU) kritisierte den Zeitplan für Neuwahlen. "Das ist natürlich viel zu spät", sagte der ehemalige CDU-Parteichef am Mittwochabend im Gespräch mit Sandra Maischberger über den Plan von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), im Januar die Vertrauensfrage zu stellen und möglicherweise im März den Bundestag neu wählen zu lassen. Die Abstimmung im Parlament solle zügig geschehen, damit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über Neuwahlen entscheiden könne, verlangte Laschet.

Die Gäste

"Und dann kann man bereits zu Beginn des Jahres sich aufstellen für das, was auch international, was europapolitisch, erforderlich ist", sagte Laschet. Der Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates hatte dabei auch den Amtsantritt von Donald Trump im Januar im Blick.

"Maischberger" nur sechs Minuten

An diesem Tag, an dem sich die politischen Ereignisse überschlugen, hatte die Talkshow eigentlich schon um 21 Uhr auf Sendung gehen sollen. Der Beginn wurde dann immer weiter verzögert, bis die eigentliche Sendung mit Trumps ehemaligem Sicherheitsberater John Bolton schließlich kurz vor Mitternacht abgesagt wurde.

Zuvor hatte der SPD-Außenpolitiker Michael Roth in der ARD die deutschen Parteien mit deutlichen Worten davor gewarnt, sich nach Trumps Sieg im Wahlkampf jetzt nur mit sich selbst zu beschäftigen. "Wir haben auch verdammt noch mal eine Rolle als Friedensstabilisator in der EU und auch in der Welt", sagte Roth.