Schriftsteller Marko Martin übte deutliche Kritik an Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident reagierte ungehalten. Im Interview berichtet Martin, was passiert ist.

Deutschland setzte auf Frieden und beste Geschäfte mit Russland , die russische Vollinvasion der Ukraine 2022 machte Schluss mit dieser Praxis. Eine kritische Aufarbeitung der deutschen Russlandpolitik ist bis heute aber faktisch unterblieben, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war als früherer Außenminister einer ihrer führenden Vertreter. Nun äußerte der Autor Marko Martin in einer Rede zu "35 Jahre Friedliche Revolution" im Schloss Bellevue unter anderem Kritik an Steinmeier, der Bundespräsident reagierte zornig und ungehalten.

Im Interview erklärt Martin, was Steinmeier getan hat und warum er Kritik am Bundespräsidenten und der verschleppten Aufarbeitung der deutschen Russlandpolitik für dringend geboten hält.

Was hat Sie zu dieser Rede motiviert? Das Thema der Veranstaltung war eigentlich "35 Jahre Friedliche Revolution" in der DDR.

Nach 35 Jahren ist es an der Zeit, die übliche Gedenkroutine etwas zu unterlaufen. Es sind ja immer die gleichen Satzbausteine. Das hörte man gestern auch wieder in der Rede des Bundespräsidenten. Man spürt sehr viel Pflichtschuldiges, wenig Empathie und vor allem sehr, sehr wenig Beschäftigung mit den Hintergründen von 1989. Von Fakten und Tatsachen, deren Kenntnis auch heute noch absolut wichtig ist, um zu begreifen, was geschehen ist, was gegenwärtig auf uns zukommt und was in der Zukunft vielleicht noch zu erwarten ist.