1. Mai weltweit

Krawalle in Paris, Party in Kreuzberg

Steinewerfer in Paris: In der französischen Hauptstadt eskalierte eine Kundgebung der Gewerkschaften. (Quelle: Francois Mori/AP/dpa)

Weltweit haben Millionen Menschen am Tag der Arbeit soziale Belange auf die Straße getragen. Nicht immer bleiben die Proteste friedlich. In Paris kommt es zu Krawallen. Berlin ist bislang vor allem im Feiermodus.

Millionen Menschen haben sich am Tag der Arbeit weltweit zu Kundgebungen für soziale und gesellschaftliche Belange versammelt. In Moskau schlossen sich über 100.000 Menschen dem traditionellen Demonstrationszug zum 1. Mai an. In Paris schlug eine Großkundgebung der Gewerkschaften am Nachmittag in Gewalt um. Polizisten wurden mit Wurfgeschossen attackiert, Autos und Mülltonnen in Brand gesetzt.

In Deutschland blieben die Demonstrationen bislang weitgehend friedlich. Eine nicht angemeldete Kundgebung linker Aktivisten ging am Abend im Stadtteil Kreuzberg ohne größere Zwischenfälle zu Ende. Aus der sogenannten Revolutionäre Demonstration zum 1. Mai war es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Ausschreitungen gekommen.

Besucherinnen beim MyFest in Kreuzberg: Die Polizei sprach am Nachmittag von einer stabilen Sicherheitslage in der Hauptstadt. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Kundgebung linksradikaler Gruppen in Berlin: Rauch aus Nebelkerzen hüllt eine Straße im Stadtteil Kreuzberg ein. (Quelle: Markus Schreiber/AP/dpa)



Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Hauptstadt präsent. Rund 5300 Beamte sollen für Sicherheit sorgen. Den Tag über hatten die Einsatzkräfte wenig zu tun. Bei zwei großen Straßenfesten in Kreuzberg mit Zehntausenden Besuchern war die Stimmung ausgelassen. Eine satirische Demonstration linker Gruppen zog am frühen Nachmittag friedlich durch das Villenviertel Grunewald. Nur vereinzelt wurden Autos bespuckt und mit Farbe besprüht.



Digitalisierung Thema bei DGB-Kundgebungen

Zu den traditionellen Kundgebungen des Gewerkschaftsbundes DGB kamen landesweit rund 340.000 Menschen. Die Teilnehmer forderten vor dem Hintergrund der Umwälzungen in der Arbeitswelt mehr Mitbestimmung und Tarifverträge für alle Beschäftigten. DGB-Chef Reiner Hoffmann appellierte an die Demonstranten in Nürnberg, sich von den Veränderungen durch die Digitalisierung nicht verunsichern zu lassen. "Wir haben vor 100 Jahren schon den Industriekapitalismus zivilisiert. Heute nennen wir das soziale Marktwirtschaft."

In Erfurt, Cottbus und Chemnitz verbanden die Gewerkschafter ihre Kundgebungen mit Protesten gegen Rechtsextreme und Rechtspopulisten. In Chemnitz stellten sich mehrere Tausend Menschen einer Demo der Neonazi-Partei Der 3. Weg entgegen. Es blieb weitgehend friedlich. Nur gegen Mittag kam es laut Polizei zu einem kleineren Zwischenfall, als Gegendemonstranten versuchten, auf die Strecke der Rechtsextremen zu gelangen. Festnahmen gab es keine.

Aufmarsch mit Trommlern: Rund 650 Anhänger der Neonazi-Partei Der Dritte Weg zogen am Tag der Arbeit durch Chemnitz. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa)



In Erfurt protestierten rund 800 Menschen gegen einen Aufmarsch der NPD. An der Kundgebung der rechtsextremen Partei nahmen nach Angaben der Polizei etwa 700 Menschen teil. Beim Versuch von 20 bis 30 Gegendemonstranten, auf die Marschstrecke der NPD zu kommen, seien zwei Polizisten leicht verletzt worden. Die Beamten sprach 18 Platzverweise aus.

Bei der Mai-Kundgebung in Essen wurde der AfD-Politiker Guido Reil vorübergehend in Gewahrsam genommen. Polizisten hätten ihn und seine Sicherheitsleute am Rande der DGB-Veranstaltung kontrolliert und dabei mehrere nach dem Versammlungsgesetz verbotene Gegenstände gefunden, unter anderem Pfefferspray. Daraufhin sei dem Politiker ein Platzverweis ausgesprochen worden, so die Polizei. Als er der Anordnung nicht nachgekommen sei, sei Reil in Gewahrsam gekommen. Am Nachmittag wurde der Beisitzer im AfD-Bundesvorstand wieder entlassen.

Gewalt in Paris, Festnahmen in Istanbul

Die Mai-Kundgebungen in Frankreich standen ganz im Zeichen der Proteste gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron. In Paris prangerten Demonstranten unter anderem die „Abschaffung sozialer Errungenschaften“ an. Am Rande kam es zu schweren Ausschreitungen. Mehr als tausend Vermummte lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, feuerten Wurfgeschosse auf Einsatzkräfte, schlugen Fensterscheiben ein, setzten Autos und Mülltonnen in Brand. Ein McDonald’s-Restaurant und ein weiteres Geschäft wurden verwüstet.

In Istanbul gingen Tausende Menschen auf die Straße, obwohl Kundgebungen nur weit außerhalb des Stadtzentrums genehmigt worden waren. Auf Plakaten kritisierten die Demonstranten unter anderem die hohe Arbeitslosigkeit, Repressionen gegen Journalisten und den seit mehr als anderthalb Jahren andauernden Ausnahmezustand. Die Polizei nahm mehr als 84 Teilnehmer fest, die trotz Verbots zum symbolträchtigen Taksim-Platz gelangen wollten. Rund 26.000 Beamte waren in der ganzen Stadt im Einsatz.

Festnahmen in Istanbul: Polizisten halten einen Demonstranten gewaltsam fest. (Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa)



Angeführt von Bürgermeister Sergej Sobjanin zogen rund 130.000 Menschen bei der traditionellen Mai-Parade der Gewerkschaften durch Moskau. Die Teilnehmer skandierten Slogans wie „Für eine gerechtere Sozialpolitik“ und „Kümmert euch um die Senioren!“. In ganz Russland nahmen nach Angaben der Gewerkschaft rund drei Millionen Menschen an den Paraden teil.