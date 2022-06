Markus Lanz diskutierte mit einer kurzfristig stark ver├Ąnderten G├Ąsterunde ├╝ber die Amokfahrt in Berlin und ├╝ber ein so brisantes wie schwieriges Thema: Daten├╝berwachung. Daf├╝r ist Innenministerin Faeser zust├Ąndig.

Spontaneit├Ąt kann Markus Lanz: Selbst wer am sp├Ąten Mittwochabend im Internet nach der G├Ąsteliste der ZDF-Talkshow suchte, fand noch eine Runde mit Gr├╝nen-Chef Omid Nouripour und Ex-Wirtschaftsminister Peter Altmaier angek├╝ndigt. Offenbar sollte Letzterer als enger Vertrauter Angela Merkels ├╝ber den viel diskutierten ersten ├Âffentlichen Auftritt der Altkanzlerin sprechen. Doch dann sa├č eine komplett andere Runde im Talkshowstudio. Dazu z├Ąhlte die amtierende Bundesinnenministerin Nancy Faeser ÔÇô was Moderator Lanz gestattete, zun├Ąchst ├╝ber das schlimme Topthema des Tages, die Amokfahrt am Breitscheidtplatz in Berlin , zu sprechen.

Die G├Ąste:

Zwei Themen wurden ausf├╝hrlicher diskutiert. Zun├Ąchst ging es um den Krieg in der Ukraine und den Cyberwar, also Kriegsf├╝hrung im Internet. Dazu sa├č mit Chaos Computer Club-Sprecher Linus Neumann ein Experte in der Runde. Russische Angreifer k├Ânnten die Spionage, die sie auch in Deutschland l├Ąngst treiben, "ausweiten in Richtung Sabotage", sagte er. Falls es dazu komme, w├╝rden Betroffene und ├ľffentlichkeit erst sp├Ąt davon erfahren. Faeser beteuerte, die Ampelkoalition werde wie versprochen "im Bereich Digitalisierung vieles auf den Weg bringen".