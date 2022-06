Lasst uns den Antisemitimus da bekämpfen, wo er wirklich herrscht

G├Ąrten sind sehr wichtig

Wir k├Ânnten, wenn wir wollten, alles wiederverwertbar machen. Sogar die Kunstwerke. Sehr gro├če Kunstwerke k├Ânnten zum Beispiel in viele kleinere geteilt werden und viele Menschen gl├╝cklich machen. So habe ich in einem Pavillon einen riesengro├čen Hundekopf aus Pl├╝sch gesehen, eine alte Theaterdekoration, die durchaus in 1.000 kleine Katzen geteilt werden sollte.

In einem anderen Pavillon fuhren schnurrb├Ąrtige Ex-Kinder Skatboard, riesige F├Ącher aus Kuhhaut wurden ├╝ber die Skater geschwenkt. Der Geist der Kuh sei noch immer in den F├Ąchern zu Hause und wolle dringend gemolken werden, erkl├Ąrte mir eine sehr ernste K├╝nstlerin aus Thailand. Den vietnamesischen Garten hinter der Lolita Bar fand ich sehr eindrucksvoll, er glich einem Tempel und war die ganze Zeit von vietnamesischen Familien aus ganz Deutschland ├╝berf├╝llt.

Angeblich legt jede Familie aus Vietnam als Erstes einen Garten an, ganz egal wie weit von zu Hause sie auswandert. Es gibt drei Arten von Pflanzen, die in jedem Haushalt nicht fehlen d├╝rfen: die Pflanzen zum Schmecken, die zum Heilen und die zum Meditieren. Das K├╝nstlerkollektiv legte in Kassel einen gro├čen Garten an, der aus den Samen der Pflanzen ihrer in Deutschland lebenden Landsleute entstand.

Die Vietnamesen konnten in diesem Garten die Samen austauschen, die ihnen zu Hause fehlen. LGBTQIA- Personen organisierten gleich neben dem Kr├Ąutergarten ihre eigenen Partys, von denen die b├╝rgerliche Gesellschaft ausgeschlossen war.

Ich durfte nicht feiern

Die b├╝rgerliche Gesellschaft, sonst so ├╝berheblich und fein, wollte schon gern zur Party, musste aber drau├čen bleiben. Ich war auch zur Party nicht zugelassen, durfte daf├╝r aber im vietnamesischen Garten ausnahmsweise Kr├Ąuter pfl├╝cken, die ich noch nie im Leben gekostet habe. Man durfte die Kunst in Kassel eben auch essen.

Ein in der Corona-Pandemie pleite gegangenes chinesisches Restaurant hatte einen eigenen Ausstellungsort bekommen, ihn in eine traditionelle chinesische Kantine verwandelt und dort 100 Gerichte aus 100 L├Ąndern zum Bewundern und Verzehren ausgestellt. Abends ging es in der ganzen Stadt mit Partys los, mit Musik, Tanz, Gesang und indonesischem Karaoke. Nicht alle Besucherinnen waren mit dem Konzept der documenta gl├╝cklich.