Worauf Deutschland laut Habeck "problemlos" verzichten kann

Aktualisiert am 07.07.2022 - 04:23 Uhr

Aktualisiert am 07.07.2022 - 04:23 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Was passiert, wenn Putin nach den Wartungsarbeiten am 11. Juli Gaslieferungen ├╝ber Nord Stream 1 einstellt und wie teuer wird die Energiekrise noch? Fragen wie diese diskutierte Markus Lanz in der Nacht zum Donnerstag mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.