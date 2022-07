Kühnert kritisiert Merz: "Wie mit Fleischer über Wege in Veganismus sprechen"

SPD-Generalsekret├Ąr K├╝hnert sagt: "Mit US-Republikanern ├╝ber Werte zu sprechen, ist in diesen Zeiten etwa so, als w├╝rde man mit dem Zentralverband der Fleischer ├╝ber Wege in den Veganismus sprechen." Der transatlantische Austausch sei zwar ein "zentraler Grundpfeiler deutscher Au├čenpolitik" und ein "enger Austausch" mit amerikanischen Kollegen zu begr├╝├čen. "Es zeigt jedoch eine eigenwillige politische Priorit├Ątensetzung, mit wem Merz sich auf einer ├Âffentlichen B├╝hne zeigt ÔÇô und mit wem nicht."

Die Diskussion wird am 31. August vom rechtskonservativen Portal "TheRepublic" in der Landesvertretung Baden-W├╝rttemberg in Berlin veranstaltet. Auch das st├Â├čt in der SPD auf Kritik. Die Debatte "ausgerechnet auf Einladung einer solch dubiosen rechten Plattform zu machen, l├Ąsst ├╝ber den zuk├╝nftigen Kurs der Union aufhorchen", sagt K├╝hnert.