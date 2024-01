Kurz nach einer Anfrage mit entsprechenden Fragen von t-online und "Kontraste" ging Maaßen am Mittwoch selbst an die Öffentlichkeit und veröffentlicht auf seiner Seite den Bescheid des Amts, das die Beobachtung bestätigt und ließ sich auf einem Blog zitieren, es handele sich um einen "Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung".

Verfassungsschutz-Anfrage wurde im August bekannt

Die Einordnung Maaßens als Extremist kommt nicht völlig überraschend. Schon in der Vergangenheit gab es Vorzeichen: Im August 2023 war bekannt geworden, dass das BfV eine sogenannte Erkenntnisanfrage zu Maaßen an die Staatsschutzabteilung des Bundeskriminalamtes gestellt hatte.

Derartige Anfragen dienen dem Informationsaustausch zwischen Behörden. Maaßen selbst hatte danach in der "Welt" gemutmaßt, dass über ihn ein Vorgang angelegt worden sei. Er hatte angekündigt, er werde die im Verfassungsschutzgesetz verankerten Auskunftspflichten in Anspruch nehmen. Nun erhielt sein Anwalt Ralf Höcker das Antwortschreiben auf das Auskunftsersuchen über Daten zu seiner Person. Auf 20 Seiten werden Aussagen und Auftritte von Maaßen aufgeführt, aber auch Zustimmung für Maaßen von Akteuren aus den Ermittlungen gegen die Reichsbürgergruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß, die wegen Umsturzplänen angeklagt ist.

Maaßen, der bis vor Kurzem noch CDU-Mitglied war, hatte den Verfassungsschutz von 2012 bis 2018 geleitet. Dann wurde er im Streit um Äußerungen über "Hetzjagden" in Chemnitz und über die Asylpolitik der Bundesregierung in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Seit der Abberufung ist der frühere Spitzenbeamte wiederholt mit verschwörungsideologischen und weit rechts stehenden Äußerungen aufgefallen.

CDU wollte Maaßen rauswerfen, dann ging er selbst

Maaßen selbst machte vor wenigen Tagen, am 25. Januar 2024, mit einem Foto seines zerschnittenen Mitgliedsausweises seinen Austritt öffentlich. Im Austrittsschreiben dazu sprach er seiner alten Partei ab, für Freiheit, Rechtsstaat und die Grundordnung des Bonner Grundgesetzes zu stehen. Die CDU setze sich "vorsätzlich oder aus Dummheit für eine neosozialistische Gesellschaft" ein, "die potenziell in den Totalitarismus abgleitet".

Im November hatte das extrem rechte "Compact-Magazin" Maaßen gelobt, er habe "einen Ton angeschlagen, den sich noch nicht einmal AfD-Politiker getrauen würden". Maaßen hatte zuvor in einem Gastbeitrag für die Schweizer "Weltwoche" mit der Überschrift "Chemotherapie für Deutschland" die, so Maaßen, "Migrationskatastrophe" metaphorisch mit einer Krebserkrankung verglichen. Die Politik lasse sich nicht mit Pülverchen und Mistel-Therapie rückabwickeln, "wir werden uns in die harte Realität des Operationssaals begeben müssen".

Maaßen ist häufiger Interviewpartner in Magazinen und Formaten vom rechten Rand und reist zu Vernetzungstreffen durch die Republik und international. So war er einziger deutscher Redner bei der CPAC-Konferenz in Ungarn, Netzwerktreffen der internationalen, religiösen Rechten, zu der Donald Trump eine Videobotschaft beisteuerte. Maaßen saß in Ungarn mit Mitarbeitern des AfD-nahen DeutschlandKuriers zusammen, unter anderem direkt neben Johannes Schüller, der als Mitgründer der "Identitären Bewegung" gilt.