Die Drohung von Donald Trump an die Nato hat eine Diskussion um ein weiteres Sondervermögen für die Bundeswehr entfacht. Warum das allein nicht ausreiche, erklärt Grünen-Politiker Anton Hofreiter im t-online-Podcast.

In München kommen an diesem Wochenende Entscheidungsträger zusammen, um über die globale Sicherheitslage zu beraten. "Deutschland muss endlich aufwachen", mahnt Grünen-Politiker Anton Hofreiter darauf bezogen im t-online-Podcast "Tagesanbruch – die Diskussion" an. Er sieht die Lage aktuell als "so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr" an. Neben der Bedrohung aus Moskau spricht er auch von einem "immer aggressiver werdenden" China.

Die Drohung von Donald Trump, Nato-Verbündete nicht mehr zu unterstützen, wenn sie das Ziel der Verteidigungsausgaben nicht erreichen, verschärfe die Situation zusätzlich, so Hofreiter. Deshalb ruft er dazu auf, massiv in die Bundeswehr zu investieren: "Ein weiteres Sondervermögen wäre ein erster Schritt, aber das reicht nicht." Warum wir solche Drohungen wie die von Trump ernst nehmen müssen und was es jetzt braucht, um Europas Verteidigungskraft zu stärken, hören Sie hier in der Podcastfolge:

Im Gespräch mit t-online-Chefredakteur Florian Harms und Moderatorin Lisa Fritsch übt der Grünen-Politiker auch Selbstkritik: "Wenn ich mir anschaue, was ich 2015 erzählt habe, wie fremd und falsch mir das vorkommt. Da frage ich mich, wie man sich so irren konnte." Er fügt hinzu, dass die Leistung Deutschlands als zweitgrößter Unterstützer der Ukraine ein Riesenschritt sei. Es brauche aber trotzdem noch mehr: „Wir brauchen eine Zeitenwende in der Zeitenwende", so Hofreiter.

In der Podcastfolge erklärt Hofreiter auch, warum der Kreml uns für einen "verweichlichten Haufen" hält und inwiefern wir jetzt schon von Russland attackiert werden. Außerdem geht es um die Frage, inwieweit wir mit Donald Trump als möglichen erneuten Präsidenten der Vereinigten Staaten noch durch den Atomschutzschirm der USA geschützt sind. Hören Sie oben im Artikel oder hier auf Spotify in die Folge hinein.

