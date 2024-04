Mehrheit der Deutschen glaubt an Angriff Putins auf die Nato

Demzufolge glauben 54 Prozent der Befragten daran, dass Putin Nato-Länder angreifen wird, sollte Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine gewinnen. 39 Prozent der Befragten schließen das aus. Mehrheitlich stimmen Anhänger der Ampelparteien sowie der Union der ersten Option zu. Anhänger von Linken und AfD hingegen glauben mehrheitlich nicht an einen russischen Angriff auf die Nato.

52 Prozent für Wiedereinführung der Wehrpflicht

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat vom 5. bis 8. April 1.009 Menschen in Deutschland befragt. Gefragt wurde "Sollte die Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt werden?" und "Falls Russland den Krieg in der Ukraine gewinnen sollte, wird Putin auch Länder angreifen, die Mitglied der NATO sind?"