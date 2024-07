Aktualisiert am 11.07.2024 - 21:56 Uhr

Man kann Rheinmetall die gegenwärtig wichtigste deutsche Firma nennen. Der Rüstungskonzern aus Düsseldorf spielt eine Schlüsselrolle bei der von Kanzler Olaf Scholz ausgerufenen "Zeitenwende". Vom Panzer bis zur Artilleriemunition liefert die Firma einen großen Teil des militärischen Geräts, das für die Aufrüstung der Bundeswehr gebraucht wird. In den kommenden Wochen will sie in der Ukraine eine Panzerfabrik eröffnen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor zweieinhalb Jahren hat sich ihr Aktienkurs versechsfacht.