Die Bundesregierung will schärfere Maßnahmen in der Migrationspolitik ergreifen. Doch die Union lässt den gemeinsamen Gipfel platzen. Die Ampelvertreter erläutern im Anschluss ihre Sicht der Lage.

Die Bundesregierung will Asylbewerber künftig rascher in für sie zuständige europäische Staaten bringen. Ein Modell dazu wurde in den aktuellen Gesprächen mit Vertretern von Ländern und Union vorgelegt. Die Vertreter von CDU und CSU aber haben den Vorschlag abgelehnt.