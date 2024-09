Festnahme: Schüler trug Waffe in Hose

Begrenzung irregulärer Migration Faeser ordnet Kontrollen an allen Grenzen an – Österreich reagiert Von t-online , dpa , sic , ann Aktualisiert am 09.09.2024 - 17:06 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Bundesinnenministerin Faeser gibt neue Grenzkontrollen an allen deutschen Landesgrenzen bekannt. Die Entscheidung fällt einen Tag vor weiteren Gesprächen über die Migrationspolitik.

Um die Zahl der Einreisen von Menschen ohne Visum stärker einzudämmen, hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen angeordnet und bei der EU-Kommission notifiziert. Das teilte die Innenministerin am Montag in Berlin mit.

Die Grenzkontrollen sollen ab dem 16. September 2024 für mindestens sechs Monate gelten. Die Gründe dafür seien neben der Begrenzung der irregulären Migration auch der Schutz der inneren Sicherheit vor den aktuellen Bedrohungen durch den islamistischen Terrorismus und vor grenzüberschreitender Kriminalität.

"Diese Kontrollen ermöglichen auch effektive Zurückweisungen"

"Wir stärken die innere Sicherheit und setzen unseren harten Kurs gegen die irreguläre Migration fort. Diese Linie verfolgen wir weiter", sagte die Bundesinnenministerin. Bis es zu einem neuen Gemeinsamen europäischen Asylsystem "und weiteren Maßnahmen zu einem starken Schutz der EU-Außengrenzen" komme, erfordere das auch weitere Kontrollen an den deutschen Grenzen. "Diese Kontrollen ermöglichen auch effektive Zurückweisungen – mehr als 30.000 allein seit Oktober 2023 an den Landgrenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und zur Schweiz", so Faeser.

"Wir tun alles, um die Menschen in unserem Land dagegen zu schützen", erklärte die Ministerin weiter. "Dazu gehören die weitreichenden Maßnahmen, die wir jetzt treffen." Die Bundespolizei könne so an allen deutschen Landgrenzen "das gesamte Bündel an stationären und mobilen grenzpolizeilichen Maßnahmen einsetzen". Faeser dankte den Beamten der Bundespolizei für ihren Einsatz. Dieser sei nur möglich, "weil wir die Bundespolizei mit 1.000 Stellen pro Jahr und zusätzlichen Mitteln verstärkt haben und weiter verstärken werden".

Deutschland werde weiterhin "eng abgestimmt" mit seinen Nachbarstaaten handeln, so die SPD-Politikerin. Zudem sollen die Auswirkungen der Grenzkontrollen für Pendler und den Alltag in den Grenzregionen "so gering wie möglich" gehalten werden.

Faeser bietet Gespräche an

Nach dem Migrationstreffen mit Unionsfraktion und Ländervertretern in der vergangenen Woche habe die Regierung nun zudem ein "Modell für europarechtskonforme und effektive Zurückweisungen entwickelt", hieß es aus Regierungskreisen am Montag. Dieses Modell gehe über die derzeit erfolgenden Zurückweisungen hinaus. Weitere Details zu dem Vorschlag wurden zunächst nicht bekannt.

Faeser habe dies der Unionsfraktion mitgeteilt und vertrauliche Gespräche dazu angeboten. Ein solches Gespräch mit der CDU/CSU-Fraktion und dem Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz könnte an diesem Dienstag stattfinden, hieß es. Zurückweisungen an deutschen Landgrenzen gibt es derzeit nur in bestimmten Fällen: wenn jemand mit einer Einreisesperre belegt ist oder kein Asyl beantragt.

Seit Oktober sind laut Bundesinnenministerium mehr als 30.000 Menschen zurückgewiesen worden. Mitte Oktober 2023 hatte Bundesinnenministerin Faeser stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz angeordnet. An der deutsch-österreichischen Landgrenze gibt es solche Kontrollen, die mit der irregulären Migration begründet werden, bereits seit September 2015.

Österreich zeigt sich wenig kooperationsbereit

Wie der neue Vorschlag der Bundesregierung zu den Zurückweisungen genau aussieht, blieb zunächst offen. In der Vergangenheit hatte es aus dem politischen Raum unterschiedliche Ideen gegeben, etwa dass diese auf alle Ausländer ohne Ausweispapiere ausgedehnt werden sollten oder auf Asylbewerber, die bereits in einem Land als Schutzsuchende registriert wurden.