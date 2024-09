Aktualisiert am 13.09.2024 - 21:26 Uhr

Erneut wird in Berlin eine umstrittene "Friedensdemo" stattfinden. Mit dabei ist auch der SPD-Abgeordnete Ralph Stegner. Dafür rechtfertigt er sich nun.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralph Stegner wird bei einer umstrittenen "Friedensdemonstration" am 3. Oktober in Berlin auftreten. Für die Teilnahme rechtfertigte er sich nun auf der Plattform X. Er werde bei der Veranstaltung reden, "zu der diverse Friedensinitiativen, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen" aufriefen. "Wie so oft bei Demos" gebe es Meinungsvielfalt, schreibt er.