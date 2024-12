Union verspricht schärfere Asylpolitik und Entlastungen

Aktualisiert am 13.12.2024 - 20:58 Uhr

Aktualisiert am 13.12.2024 - 20:58 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Am Dienstag wollen die Spitzen von CDU und CSU das gemeinsame Programm für die Bundestagswahl verabschieden. Im Entwurf wird deutlich, dass die Migrationspolitik eine wichtige Rolle spielen soll. (Archivbild) (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Am Dienstag wollen die Spitzen von CDU und CSU das Programm für die Bundestagswahl verabschieden. Im Entwurf spielt die Migrationspolitik eine wichtige Rolle - und es kommen weitere Versprechen dazu.

Die Union will nach einem Sieg bei der Bundestagswahl im Februar zahlreiche Steuern senken und einen faktischen Aufnahmestopp für illegale Migranten durchsetzen. "Unser Land braucht eine grundsätzliche Wende in der Migrationspolitik", heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf für das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU. "Eine strikte Begrenzung der Migration ist dringend nötig."