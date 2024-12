TV-Duelle: Scholz und Merz treffen sich an zwei Sonntagen

Aktualisiert am 17.12.2024 - 06:03 Uhr

Aktualisiert am 17.12.2024 - 06:03 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Olaf Scholz (SPD), Alice Weidel (AfD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) - Spitzenkandidaten ihrer Parteien und mögliche neue Regierungschefs in Deutschland. (Quelle: Kappeler/Albert/Wendt/dpa/dpa-bilder)

An zwei Sonntagen im Februar planen ARD/ZDF und RTL jeweils ein TV-Duell mit den Kanzlerkandidaten Merz und Scholz. Zu den Moderatoren der geplanten Politshows gehört Günther Jauch.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und sein aussichtsreichster Herausforderer, Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU), werden im Bundestagswahlkampf in mehreren TV-Duellen aufeinandertreffen. ARD und ZDF wollen sie am 9. Februar gegeneinander antreten lassen. RTL lädt am 16. Februar ein - "zum letzten und entscheidenden Schlagabtausch" der beiden.