Schlagabtausch bei Habeck-Befragung im U-Ausschuss

Aktualisiert am 16.01.2025 - 13:47 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Der Untersuchungsausschuss im Bundestag zum Atomausstieg ist mit einer kontroversen Befragung auf die Zielgerade gegangen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne), der als vorletzter Zeuge vor Kanzler Olaf Scholz (SPD) auftrat, betonte in Berlin , ein Weiterbetrieb der verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland sei vor drei Jahren ohne ideologische Vorfestlegungen und ergebnisoffen gepr├╝ft worden. "Es gab keine Denkverbote." Die einzige Frage sei gewesen, ob es der Versorgungssicherheit helfe und umsetzbar sei.

Dem Ausschussvorsitzenden Stefan Heck (CDU) warf Habeck seinerseits vor, Aussagen nicht mit Akten belegen zu k├Ânnen und Beweismaterial falsch zusammengefasst zu haben. "Wo sehen Sie einen Widerspruch zu meinen Ausf├╝hrungen, nicht zu Ihren Annahmen?", fragte er Heck. Habeck warf zudem den unionsgef├╝hrten Vorg├Ąngerregierungen vor, Deutschland in eine gef├Ąhrliche Abh├Ąngigkeit von russischem Gas gef├╝hrt zu haben.

Umstrittener Kurs

Das Machtwort und seine Folgen

Habeck sagte mit Blick auf die Energiekrise, ein m├Âglicher Weiterbetrieb der Atomkraftwerke sei zu der Zeit nur eins von mehreren Themen gewesen. "Die H├╝tte brannte ja lichterloh." Er verwies zum Beispiel auf den Einkauf von Gas und den Bau von Fl├╝ssigerdgas-Terminals an deutschen K├╝sten.

Im Sommer habe sich die Einsch├Ątzung zu Strommengen der Atomkraftwerke ver├Ąndert. So habe sich die Lage auf den Energiem├Ąrkten verschlechtert. Zudem h├Ątten die Betreiber der Atomkraftwerke Aussagen zu potenziellen Strommengen schrittweise korrigiert, so Habeck. Anders als im M├Ąrz von Betreiberseite noch mitgeteilt worden war, st├╝nden bei einem Streckbetrieb doch zus├Ątzliche Strommengen zur Verf├╝gung. Habeck schlug dann vor, zwei der drei Meiler bis Mitte April 2023 in Reserve zu halten und bei Bedarf weiter f├╝r die Stromerzeugung zu nutzen.