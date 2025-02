Abschied am Rednerpult: Kühnerts Appell an die Demokratie

Petra Pau von den Linken geht nach 27 Jahren Bundestag mit 61 Jahren - will aber weiter politisch aktiv bleiben. Im Gespräch mit der dpa kritisierte sie den Umgangston im Parlament. "Das hat sich in den letzten sechs, sieben Jahren auch im Parlament verändert, wie auch in der Gesellschaft." Auch persönliche Angriffe, Diffamierungen, auch Aufrufe zur sehr persönlichen Auseinandersetzung hätten zugenommen. Auch Ramsauer macht eine neue Rauheit im Umgang aus. "Was man sich alles bieten und gefallen lassen muss an Beleidigungen, an Drohungen, fast an die Grenze der Strafbarkeit gehenden Umgang mit einem, da braucht man schon ein richtig dickes Fell."