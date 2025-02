Union und SPD sondieren hinter verschlossenen Türen

Aktualisiert am 28.02.2025 - 12:23 Uhr

Wahlgewinner Merz will möglichst bis Ostern eine neue Regierung bilden. Unweit des Bundestages wird verhandelt. Kein Selbstläufer, denn in den vergangenen Wochen ist viel Porzellan kaputtgegangen.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit haben Union und SPD in Berlin damit begonnen, die Möglichkeiten für die Bildung einer schwarz-roten Bundesregierung auszuloten. Von beiden Seiten nahmen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen je neun Vertreter an den Gesprächen teil, die ein paar Minuten später als geplant gegen 11.15 Uhr begonnen hatten.

Vor der großen Runde hatten sich die Spitzen von Union und SPD zunächst knapp eine Stunde lang in einer kleinen Runde ausgetauscht. Daran nahmen nach dpa-Informationen neben den Parteichefs Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU), Lars Klingbeil und Saskia Esken (beide SPD) auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU), Unions-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) und SPD-Generalsekretär Matthias Miersch (SPD) teil. Nach der ersten Runde hatten sich zudem nochmals beide Seiten kurz intern beraten.

Erstes Ziel: Gefühl entwickeln für weitere Zusammenarbeit

Führende Vertreter der drei Parteien waren dazu am Morgen in Berlin in einem Gebäude des Bundestags, dem Jakob-Kaiser-Haus, eingetroffen. Dem Vernehmen nach sollte es bei dem ersten Treffen auch darum gehen, atmosphärische Unstimmigkeiten aus dem Wahlkampf und den Tagen nach der Wahl zu bereinigen. Die Rede war auch davon "ein Gefühl füreinander zu entwickeln" sowie von großen Linien zu Haushalt und Finanzen. Kurz nach dem Start stieß dazu auch Finanzminister Jörg Kukies (SPD) dazu.