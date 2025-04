News folgen Artikel teilen

Fast vier Wochen haben Union und SPD über den Koalitionsvertrag verhandelt. Jetzt stellen die Parteichefs die Ergebnisse vor.

Am Dienstag war es in den Koalitionsverhandlungen trotz eines 13-stündigen Verhandlungsmarathons noch zu keiner Einigung gekommen. Am Mittwoch gab es dann den Durchbruch. Nun treten die Parteichefs Friedrich Merz, Markus Söder sowie Lars Klingbeil und Saskia Esken vor die Presse, um die Ergebnisse zu präsentieren.

Die SPD will ihre Mitglieder innerhalb von zehn Tagen digital über den Vertrag abstimmen lassen. Aufseiten der CDU entscheidet ein kleiner Parteitag über den Vertrag, bei der CSU reicht ein Vorstandsbeschluss.

Verfolgen Sie die Vorstellung der Ergebnisse im t-online-Liveticker.

Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen im Liveticker

Wir beenden unseren Livesticker an dieser Stelle.

15.57 Uhr: Eine Journalistin möchte wissen, wie Merz das Vertrauen bei Menschen zurückgewinnen wolle, das nach der gemeinsamen Abstimmung der Union mit der AfD im Bundestag verloren gegangen sei. Merz sagt, er wolle sich den Problemen des Landes stellen und so das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen. Die hohen Wahlergebnisse der AfD seien zudem nicht ihm anzulasten, so Merz, da die Union zuletzt in der Opposition gewesen sei.

15.55 Uhr: Die nächste Frage richtet sich an alle vier Parteichefs: Wie soll der Koalitionsvertrag die AfD schwächen? Merz bezieht sich in seiner Antwort vor allem auf die Bekämpfung der illegalen Migration und die erhoffte Verbesserung der wirtschaftlichen Situation. Damit werde auch den extremistischen politischen Kräften "der Boden entzogen", so Merz.

15.51 Uhr: Woher soll das Geld für die geplanten Steuersenkungen kommen, wird Klingbeil gefragt. Zunächst solle in den Ministerien und in der Verwaltung gespart werden, sagt Klingbeil. Zudem sollen mehr Menschen in Arbeit gebracht werden, auch das werde Geld in die Staatskasse bringen, so Klingbeil. Viele Vorhaben stünden aber noch unter Finanzierungsvorbehalt, so der SPD-Chef und designierte Finanzminister.

15.50 Uhr: Merz antwortet, dass bis zum 7. Mai noch verschiedene Abstimmungen in den Parteien anstehen. Klingbeil bekennt sich zunächst zur Hilfe für die Ukraine. Über einzelne Waffensysteme wie den Taurus habe man in den Verhandlungen nicht gesprochen. Diese Entscheidung werde man beizeiten gemeinsam treffen.

15.48 Uhr: Die Fragerunde ist eröffnet. Die ersten Fragen richten sich an Friedrich Merz und Lars Klingbeil: Warum ist für die Kanzlerwahl der 7. Mai angesetzt und wird Merz den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine liefern?

15.47 Uhr: Die Koalition werde "massiv" in Klimaschutz und klimafreundliche Technologien investieren. Bis 2045 solle Deutschland klimaneutral werden. Die Zivilgesellschaft soll finanziell gefördert werden, kündigt Esken an. Zum Schluss dankt auch Esken ihren künftigen Regierungspartnern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

15.45 Uhr: Esken kündigt an, dass das Rentenniveau bei 48 Prozent gehalten wird. Das Deutschlandticket soll fortgesetzt werden und günstig bleiben. Junge Menschen sollen mehr Bafög erhalten. Künftig sollen auch Kitas vom Förderprogramm des Bundes für Schulen profitieren.

15.43 Uhr: Für die SPD sei es wichtig gewesen, Verantwortung für die Beschäftigten und deren Familien zu übernehmen. Man wolle sich darum kümmern, dass Straßen und Brücken saniert werden und die Krankenhäuser arbeiten können, sagt Esken. Die Mietpreisbremse solle fortgesetzt und der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht werden.

15.38 Uhr: Söder sorgt für allgemeine Erheiterung, als er von der neuen Duzfreundschaft zwischen Lars Klingbeil und Friedrich Merz berichtet. "Ich selbst bleibe erst mal beim 'Sie'", frotzelt der CSU-Chef. Zum Schluss sagt Söder: "Gott schütze unser Vaterland." Jetzt übernimmt SPD-Chefin Saskia Esken das Mikrofon.

15.37 Uhr: Neben dem Hightech-Ministerium werde die CSU das Innenressort und das Ministerium für Heimat und Landwirtschaft führen, erklärt Söder.

15.35 Uhr: Söder lobt die geplante Einrichtung eines Hightech-Ministeriums, das zum Beispiel die Themen Raumfahrt und Künstliche Intelligenz voranbringen soll. Söder sagt zum Abschluss, er sei beeindruckt, dass man sich auf Veränderungen in der Asyl- und Migrationspolitik habe einigen können.

15.33 Uhr: Vor allem die Bau- und die Chemieindustrie würden von den geplanten Steuersenkungen profitieren, aber auch die Autoindustrie. Söder verspricht "mehr Freiheit" für Unternehmen durch den Abbau von Bürokratie. Umweltverträglichkeitsprüfungen zum Beispiel würden deutlich vereinfacht.