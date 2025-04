AfD in Umfrage erstmals vor der Union

Historische Momentaufnahme: In einer ersten Umfrage zieht die AfD an der Union vorbei. (Archivbild) (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-bilder)

Sechseinhalb Wochen nach der Bundestagswahl liegt die AfD erstmals in einer deutschlandweiten Umfrage vor der Union auf dem ersten Platz. Bei der sogenannten Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos erreichte die AfD einen Stimmenanteil von 25 Prozent. CDU und CSU kamen gemeinsam auf lediglich 24 Prozent. Veröffentlicht wurde das historische Umfrage-Ergebnis ausgerechnet an dem Tag, an dem die neue schwarz-rote Regierung ihren Koalitionsvertrag präsentierte.

Zustimmung zu CDU und CSU geht stark zurück

"Einen so dramatischen Zustimmungseinbruch zwischen einer Bundestagswahl und noch vor der Vereidigung der neuen Regierung gab es noch nie in unserem Land", betonte Weidel und sieht ihre Partei auf dem richtigen Weg. "Ich werde Ihnen versprechen: Wir sitzen in der nächsten Legislatur in der Regierung."