Union stellt Ministerriege vor - CDU-Votum über Schwarz-Rot

Aktualisiert am 28.04.2025 - 05:00 Uhr

Aktualisiert am 28.04.2025 - 05:00 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Den erfahrenen Außenexperte Wadephul will Merz ins Kabinett holen. (Archivbild) (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

CDU und CSU wollen nun Klarheit schaffen, wer für sie künftig am Kabinettstisch sitzt. Es könnte auch überraschende Namen geben.

Gut eine Woche vor der geplanten Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler wollen CDU und CSU ihr Personaltableau für die Regierungsmannschaft präsentieren. Die CDU will zudem auf einem Kleinen Parteitag den Koalitionsvertrag von Union und SPD billigen. Die CSU hat dies bereits getan, bei den Sozialdemokraten läuft bis Ablauf des Dienstags noch ein Mitgliederentscheid. Die Wahl von CDU-Chef Merz zum Kanzler ist für den 6. Mai vorgesehen.

Die CDU stellt laut Koalitionsvertrag 7 der insgesamt 17 Ministerinnen und Minister, ebenso wie die SPD. Auf die CSU entfallen 3 Ressorts. Erste Namen wurden am Sonntag in Medienberichten genannt, Bestätigungen gab es dafür nicht. Merz sprach bei der Besichtigung der Halle für den Kleinen CDU-Parteitag für seine Partei von einer "sehr guten Regierungsmannschaft". "Morgen früh werden Sie"s erfahren", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".