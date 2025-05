Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ist der SPD-Politiker Ralf Stegner für Kanzler Friedrich Merz ein außenpolitisches Risiko? Zwei Kollegen beziehen Stellung. Stegner selbst spricht von russischer Intrige.

Bei "Hart aber fair" stellten am Montagabend sowohl die FDP-Außenexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann als auch ihr CDU-Kollege Roderich Kiesewetter (CDU) die Eignung Ralf Stegners (SPD) als deutscher Geheimnisträger infrage. Stegner war mit anderen deutschen Politikern jüngst nach Baku gereist, um sich dort mit Vertretern des Putin-Regimes zu treffen. Der Trip hatte in der deutschen Politik zum Teil heftige Reaktionen ausgelöst. Auch Strack-Zimmermann und Kiesewetter warnten nun in der Sendung von Louis Klamroth vor möglicherweise internationalen Auswirkungen der Reise.

Kiesewetter warf Stegner vor, die offizielle deutsche Außenpolitik zu untergraben. Denn bei diesen Bemühungen gehe es darum, Russland zu isolieren. Durch Treffen wie das von Stegner mit führenden Vertrauten des russischen Machthabers Wladimir Putin in Aserbaidschan entstehe aber der Eindruck einer "Schattendiplomatie" und eines "Paralleldialogs" – ohne dass klar sei, in welchem Auftrag das geschehe und mit welchem Ziel.

Das ARD-Politikmagazin "Kontraste" und die Wochenzeitung "Zeit" hatten zuvor über das Treffen Mitte April in Baku berichtet. Thema war soll dabei die Zukunft des "Petersburger Dialogs" gewesen sein, eines Gesprächsforums, das der frühere Kanzler Gerhard Schröder (SPD) 2001 gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ins Leben gerufen hatte. Vertreter von Union und Grünen forderten Konsequenzen für die beteiligten Politiker.

Was weiß Merz, was wusste Scholz?

Kiesewetter stellte bei "Hart aber fair" nun eine zentrale Frage, die jedoch unbeantwortet blieb. "Weiß das das Bundeskanzleramt?", so der Bundestagsabgeordnete und Oberst a.D. nicht nur mit Blick auf Stegners Reise nach Baku.

Mehr noch, sagte Kiesewetter. Pofalla und Platzeck seien seit April 2022 mehrfach – im niedrigen zweistelligen Bereich, wie er sich ausdrückte – in Moskau gewesen. "So schaffen wir Einfallstore für russische Narrative", so der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums und warnte vor einem negativen Eindruck solcher Geheimgespräche auf dem Baltikum oder in Polen, nach dem Motto "Hauptsache Waffenstillstand, wenn wir den Frieden schon nicht schaffen".

Dem Parlamentarischen Kontrollgremium gehört auch Stegner an. Ginge es nach Strack-Zimmermann, sollte der SPD-Mann im neuen Bundestag nicht erneut für die Position in dem Gremium nominiert werden. "Gerade in einer Zeit, in der Russland einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und unsere Demokratie unter Druck steht, ist es ein fatales Signal, wenn ein Kontrollgremien-Mitglied sich auf solche Gespräche einlässt – noch dazu unter dem Deckmantel der "Privatheit". Das ist entweder naiv oder verantwortungslos – beides disqualifiziert für dieses Amt", schrieb Zimmermann auf X dazu.

"Ist das eine gute Idee, nach Baku zu reisen und sich mit den Freunden von Putin zu treffen?", fragte Klamroth in seiner Sendung nun die Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europaparlament. Strack-Zimmermann fragte im Gegenzug, was genau Stegner sich von dem Treffen versprochen habe. Glaube er ernsthaft, dass jemand in Moskau an seiner Meinung – oder an ihrer oder Kiesewetters – interessiert sei?

