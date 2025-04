Mit Steinmeier: Kirchentag in Hannover beginnt

Mit Zehntausenden Besuchern beginnt heute in Hannover der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag. Nach Eröffnungsgottesdiensten auf dem Platz der Menschenrechte und auf dem Opernplatz (17.00 Uhr) wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Grußwort sprechen. Anschließend will das Staatsoberhaupt an einem "Abend der Begegnung" in der Innenstadt teilnehmen.