"Man darf nicht die ganze Partei in Sippenhaft nehmen"

Auch nach der Einstufung der AfD als "gesichert rechtsextremistisch" erreicht die Partei in aktuellen Umfragen Werte von bis zu 25 Prozent. Was treibt die Menschen an, die mit der Partei sympathisieren? Das bespricht t-online-Chefredakteur Florian Harms mit Sabine Bernasek, Sprachlehrerin aus Northeim bei Göttingen, und Michael Klages, Versicherungskaufmann aus Berlin, im "Tagesanbruch"-Podcast.