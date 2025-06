Rückkehr zur Wehrpflicht? Union für Vorbereitungen

Aktualisiert am 15.06.2025 - 10:27 Uhr

Aktualisiert am 15.06.2025 - 10:27 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wieviel Freiwillige können für die Bundeswehr gewonnen werden - und was, wenn das nicht reicht? Die Koalition diskutiert. (Quelle: Hannes P Albert/dpa/dpa-bilder)

In der Koalition gibt es zunehmend Differenzen über eine zügige Rückkehr zur Wehrpflicht. Unionsfraktionschef Jens Spahn plädiert dafür, die Voraussetzungen für einen etwaigen Pflichtdienst in der Bundeswehr vorsorglich schon zu schaffen - die SPD will das nicht.