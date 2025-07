So arbeitet das Bundesverfassungsgericht

Die geplatzte Wahl neuer Richterinnen und Richter hat das Bundesverfassungsgericht in den Fokus gerückt. Doch wer wird dahin berufen und was passiert dort?

Der Sitz in Karlsruhe steht auch räumlich für die Trennung von Recht und Politik. Diese wurde in der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich anfangs in Bonn gemacht und wird heute in erster Linie in Berlin gestaltet.