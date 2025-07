81 Menschen Dobrindt schickt ersten Abschiebeflug nach Afghanistan

Aktualisiert am 18.07.2025

Eine Maschine der Qatar Airways steht auf dem Flughafen Leipzig bereit. (Quelle: Jan Woitas/dpa/dpa-bilder)

Vor knapp einem Jahr wurden zum letzten Mal afghanische Straftäter abgeschoben. Ein weiterer Flug ist jetzt abgehoben.

Deutschland schiebt zum zweiten Mal seit der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 afghanische Staatsangehörige in ihr Herkunftsland ab. Wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums von Alexander Dobrindt (CSU) bestätigte, startet an diesem Morgen ein Flugzeug vom Flughafen in Leipzig aus mit 81 Menschen an Bord, um diese in ihr Herkunftsland zurückzubringen. Es ist der erste Flug seit dem Regierungswechsel in Deutschland und der Übernahme des Innenministeriums durch Dobrindt.

Gegen 8.30 Uhr startete in Leipzig eine Maschine der Qatar-Airways. Nach Angaben eines dpa-Fotografen waren Passagiere mit mehreren Bussen dorthin gebracht worden. Kurz vor 7 Uhr am Morgen stiegen die ersten ein, mindestens einer davon trug demnach eine Fußfessel.

Innenminister Alexander Dobrindt hatte allerdings gesagt, er wolle mit den Taliban über Abschiebungen reden. Der Flug fände zudem am gleichen Tag statt, an dem Dobrindt eine Reihe von Vertretern von europäischen Nachbarstaaten auf der Zugspitze trifft. Dort soll über eine weitere Verschärfung der europäischen Asylregeln gesprochen werden.

Nach Gewalttaten in Mannheim und Solingen hatte die Ampel-Regierung im vergangenen Sommer angekündigt, Abschiebungen auch nach Afghanistan wieder möglich zu machen. Es blieb bei dem einen Flug. Nach der Neuwahl in diesem Jahr und wenige Wochen vor dem Antritt der neuen Regierung versprach der heutige Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) bei "Bild" auf Nachfrage regelmäßige Abschiebeflüge nach Afghanistan und Syrien. Darauf könnten sich die Deutschen verlassen. Das werde man "dauerhaft und in wesentlich größeren Bereichen auch hinbekommen".

Doch die Durchführung gestaltet sich bis heute schwierig: Deutschland unterhält zu den islamistischen Taliban in Kabul keine diplomatischen Beziehungen. Die Gruppe ist insbesondere wegen ihrer Missachtung von Menschen- und vor allem Frauenrechten international isoliert. Man erkenne das Regime nicht als rechtmäßige Regierung an, Deutschland habe nur auf technischer Ebene über ein Verbindungsbüro in Katar Kontakt zu den dortigen Machthabern, hatte Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) kürzlich gesagt. "Das war es, und das ist es."

Katar als Vermittler

Organisiert wurde der Flug wieder mit Hilfe von Katar. Offizielle direkte Beziehungen zu den Taliban hat Deutschland nicht. Nur Russland erkennt die Führung dort an.

Beim bisher einzigen Flug am 30. August waren mit Hilfe des Golfemirats Katar 28 männliche afghanische Straftäter ebenfalls von Leipzig aus in ihr Herkunftsland zurückgebracht worden. Katar hatte bereits in der Vergangenheit zwischen dem Westen und den Taliban vermittelt.

Vor der Machtübernahme durch die Taliban war im Juli 2021 letztmals ein Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul gelandet. Es war die 40. Sammelabschiebung seit dem ersten derartigen Flug im Dezember 2016. Insgesamt brachten Bund und Länder bis dahin 1.104 Männer nach Afghanistan zurück.

Rund 446.000 Afghanen in Deutschland

Ende Mai hielten sich einer Regierungsantwort zufolge 446.287 Afghaninnen und Afghanen in Deutschland auf. Unter ihnen waren 11.423 Ausreisepflichtige, davon 9.602 mit und 1.821 ohne Duldung, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" Anfang Juli mitgeteilt hatte.