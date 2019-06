Nach Vernehmung im Fall

Was wir über den Tod von Walter Lübcke wissen – und was nicht

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke starb an einem Schuss in den Kopf. Das bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft. (Quelle: t-online.de)

Der CDU-Politiker Walter Lübcke ist erschossen worden. Ein Mann, der von der Polizei vernommen wurde, ist wieder frei. Der Überblick über den Stand der Ermittlungen.

Wer erschoss den hessischen CDU-Politiker Walter Lübcke? Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in alle Richtungen, auch ein politisches Motiv wird nicht ausgeschlossen. Der Stand der Dinge in den Ermittlungen zum gewaltsamen Tod des Regierungspräsidenten von Kassel.

Was ist passiert?

Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke ist in der Nacht zum 2. Juni aus nächster Nähe erschossen worden. Der 65-Jährige starb durch einen Schuss in den Kopf. Es gibt laut Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Hessen keinerlei Hinweise auf einen Suizid des CDU-Politikers.

Was wissen wir zu den Tatumständen?

Tatort ist die Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha. Dort fand ein Angehöriger Lübckes leblosen Körper gegen 0.35 Uhr in einer Blutlache. Reanimationsversuche scheiterten. Tatwaffe ist laut Angaben der Ermittler eine Kurzwaffe – darauf lässt ein am Tatort sichergestelltes Projektil schließen. Die Tatwaffe selbst wurde nicht gefunden.

Gibt es Verdächtige?

Die Ermittler haben eigenen Angaben zufolge keine Erkenntnisse über mögliche Motive oder Verdächtige. Sie ermitteln in alle Richtungen. Das bedeutet, dass Polizei und Staatsanwaltschaft sowohl das persönliche Umfeld als auch beispielsweise mögliche politische Motive untersuchen. Ein Mann, der eine Woche nach der Tat zur Vernehmung in Gewahrsam genommen wurde, kam wenig später wieder frei. Die Ermittler haben keine Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung. Anderslautende Medienberichte seien nicht zutreffend, sagte Staatsanwalt Andreas Thöne.

Gab es Drohungen?

Vor vier Jahren stand Lübcke nach Morddrohungen von Rechtsextremisten unter Polizeischutz. Hass-Portale wie "PI-News" betitelten ihn als "Volksverräter", in Kommentaren verbreiteten Nutzer seine Privatadresse. Zuvor hatte er sich in einer Bürgerversammlung deutlich gegen Fremdenfeindlichkeit positioniert. Für ihn waren Nächstenliebe und christliche Werte fundamental für das Zusammenleben in Deutschland: "Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen."

Wenige Monate vor seinem Tod wurde die Kampagne gegen Lübcke erneut befeuert. Nach seinem Tod bejubelten Rechtsextremisten das Verbrechen und verhöhnten das Opfer auf einschlägigen Portalen und in sozialen Medien. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Staatsanwaltschaft gibt es zwischen den Drohungen und der Tat allerdings bislang keine Verbindung.







Wie ermittelt nun die Polizei?

Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft haben die mittlerweile 50-köpfige Sonderkommission "Liemecke" eingerichtet. Für Hinweise aus der Bevölkerung wurden die Rufnummer 0561/9104444 und eine E-Mail-Adresse (wolfhagen@polizei-hinweise.de) eingerichtet. Besonders bitten die Ermittler um Fotos und Videos einer Kirmes, die in der Nähe des Tatortes stattfand. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Verdächtiges beobachtet haben oder in der Nacht oder am Abend in Wolfhagen-Istha einen Schuss oder Knall gehört haben.



Derzeit richtet sich das Verfahren gegen Unbekannt. Um die Strafverfolgung nicht zu gefährden, bitten die Ermittler, nicht zu Spekulationen beizutragen. Man solle nur validen Informationen der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen vertrauen.