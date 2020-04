Verdächtiger beschattete bereits ein Opfer

Anschläge geplant – Polizei hebt IS-Terrorzelle aus

15.04.2020, 10:04 Uhr | dpa, AFP, jmt, ds

Polizeibeamte in NRW (Symbolfoto): Die mutmaßlichen Terroristen sollen aus Tadschikistan stammen und sich 2019 dem IS angeschlossen haben. (Quelle: imago images)

In NRW sind mehrere mutmaßliche IS-Terroristen von der Polizei festgenommen worden. Die Gruppe soll unter anderem Anschläge auf US-Einrichtungen in Deutschland vorbereitet haben.

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen vier terrorverdächtige Islamisten festnehmen lassen. Sie und der bereits seit einem Jahr in Untersuchungshaft sitzende Anführer der Gruppe sollen im Namen der Terrororganisation Islamischer Staat Anschläge in Deutschland geplant haben, teilte der Generalbundesanwalt mit. Ziele waren offenbar Einrichtungen von US-amerikanischen Streitkräften in Deutschland und angeblich islamkritische Einzelpersonen.



Einer der Verdächtigen soll bereits ein potenzielles Mordopfer ausgespäht haben. Ebenfalls ausgekundschaftet wurden demnach US-Luftwaffenstützpunkte. Beim Anführer der Gruppe, der sich bereits seit einem Jahr in Untersuchungshaft befindet, wurden bei früheren Razzien bereits mehrere scharfe Waffen sichergestellt. Außerdem sollen sich die mutmaßlichen Terroristen im Internet Materialen für den Bau von Sprengsätzen besorgt haben.



Haftbefehle wurden beantragt. Im Laufe des Tages sollen die Beschuldigten dem Haftrichter vorgeführt werden. Zuerst hatten RTL und "Der Spiegel" über die Razzia berichtet, die zu den Festnahmen in Essen, Neuss, Siegen und im Kreis Heinsberg führte. Die mutmaßlichen Terroristen stammen den Angaben des Generalbundesanwalts zufolge aus Tadschikistan und sollen sich Anfang 2019 der Terrormiliz angeschlossen haben. Sie seien im Kontakt zu hochrangigen IS-Funktionären in Syrien und Afghanistan gewesen, von wo sie ihre Anweisungen erhielten.

Um ihre Vorhaben zu finanzieren, sammelten die Männer den Ermittlungen zufolge Geld in Deutschland und transferierten es über Mittelsmänner in der Türkei nach Syrien. Zusätzlich soll der Anführer der Gruppe einen mit 40.000 US-Dollar dotierten Auftrag für einen Mordanschlag in Albanien entgegengenommen haben. Der Plan scheiterte kurzfristig, nachdem der Mann bereist nach Albanien gereist war. Anschließend kehrte er zurück nach Deutschland.