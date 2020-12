Corona-Gipfel in Berlin

Merkel verkündet "harten Lockdown" in Deutschland

13.12.2020, 12:15 Uhr | t-online, pdi

Wann kommt der nächste Voll-Lockdown? Darüber sprachen Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beim nächsten Krisengipfel. Die anschließende Pressekonferenz im Live-Ticker.

Der Lockdown-Light hat ausgedient: Nachdem die Corona-Fallzahlen in Deutschland trotz massiver Einschränkungen seit November nicht merklich gesunken sind, steuert die Politik nach. Am Sonntagvormittag berieten Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten per Telefonkonferenz über neue Maßnahmen.



Eine Übersicht über Inhalt und Umfang des nächsten "harten Lockdowns" finden Sie hier.

12:10 Uhr: Pressekonferenz endet

Die Pressekonferenz ist vorbei. Damit ist es nun offiziell: Der nächste "harte Corona-Lockdown" beginnt ab dem 16. Dezember.

11:55 Uhr: Müller lobt gemeinsames Vorgehen der Länder

Müller tritt Kritik entgegen, die Bundesländer seien in den vergangenen Wochen und Monaten in der Corona-Pandemie zu zögerlich und zu vielstimmig vorgegangen. "Wenn man sich anguckt, was seit März passiert ist, muss man sagen, wir haben sehr schnell gehandelt", sagt der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK).

Trotz Unterschieden etwa in der Länderstruktur und beim Infektionsgeschehen sei es gelungen, immer wieder einen gemeinsamen Weg zu vereinbaren. Dabei sei permanent wissenschaftliche Expertise eingeflossen. Auch der nun gefasste Beschluss zum harten Lockdown vom kommenden Mittwoch an sei ein Ergebnis dieses gemeinsamen Vorgehens.

11:53 Uhr: "Heute ist nicht der Tag, um zurückzublicken"

Nun sind die Fragen der Journalistinnen und Journalisten an der Reihe. Merkel wird gefragt, ob das jetzt nicht die Maßnahmen seien, die sie sich bereits vor Wochen gewünscht hätte. "Heute ist wirklich nicht der Tag, um zurückzublicken", erklärt Merkel. "Heute ist der Tag, das Notwendige zu tun. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die leichteren Maßnahmen eine bessere Wirkung gezeigt hätten."

11:49 Uhr: Hilfen kosten über elf Milliarden Euro pro Monat

Zuletzt spricht Finanzminister Olaf Scholz. Er plant aufgrund des Lockdowns neue Milliardenhilfen. Für einen Monat werde dies wohl gut elf Milliarden Euro kosten, sagt der Vizekanzler. "Es wird eine sehr umfassende Wirtschafts- und Überbrückungshilfe geben." Bis zu 90 Prozent der Fixkosten von geschlossenen Geschäften würden übernommen. Bis zu 500.000 könnten das für einen Betrieb ein.

11:43 Uhr: Ab Mittwoch Schulen und Kitas in Bayern zu

In Bayern werden von Mittwoch (16. Dezember) an alle Schulen und Kitas geschlossen. Das kündigt Söder nach telefonischen Beratungen von Bund und Ländern als "klare Regelung" an. Es werde dann Distanzunterricht und zudem Notbetreuungsmöglichkeiten geben.

11:41 Uhr Söder dankt Merkel

"Corona ist außer Kontrolle geraten", meint der bayerische Ministerpräsident. Er sei froh, dass sich nun alle Regierungschefs und die Bundeskanzlerin "klar und konsequent" auf einen Beschluss zum Lockdown geeinigt hätten. Anders als in den vergangenen Monaten gehe es nun nicht wieder um eine Diskussion über Ausnahmen. Er dankte Merkel ausdrücklich für die Vorbereitungen des "harten Lockdowns".

11:38 Uhr. Dauer des Lockdowns unklar

Söder hält eine Verlängerung des am Mittwoch beginnenden "harten Lockdowns" auch über den 10. Januar hinaus für möglich. Die Maßnahmen seien jetzt bis zu diesem Datum geplant. Er sage aber "ausdrücklich, so lange es dauert", ergänzte Söder.

11:35 Uhr: Böllerverbot und Ausgangssperre

In Bayern wird die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr auf ganz Bayern ausgeweitet, das gelte auch an Silvester.



Außerdem: An Silvester und Neujahr wird in Deutschland angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie ein bundesweites An- und Versammlungsverbot gelten. Zudem werde der Verkauf von Feuerwerk vor Silvester grundsätzlich verboten. "Wir haben de facto ein Böllerverbot in Deutschland", sagt Söder. Das komme auch auf expliziten Wunsch der Krankenhäuser.

11:32 Uhr: Söder: "Es ist fünf vor zwölf"

Bayerns Ministerpräsident fordert Konsequenzen der gestiegenen Infektionszahlen: "Es ist fünf vor Zwölf", sagt er. "Ganz oder gar nicht." Halbherzige Einschränkungen gebe es nicht mehr. "Corona ist eine Katastrophe." Es gelte: "Lockdown ab Mittwoch." Wie lange, bleibe offen.

11:29: "Alle drei Minuten stirbt in Deutschland jemand an Corona"

Jetzt spricht Markus Söder. "Wenn wir nicht aufpassen, wird Deutschland schnell das Sorgenkind von ganz Europa", sagt Söder. "Alle drei Minuten stirbt in Deutschland jemand an Corona. Die Kliniken ächzen."

11:27 Uhr: Kontakte reduzieren

Müller appelliert eindringlich an die Bürger, Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Dies betreffe auch Lebensbereiche, in denen es bislang keine "besonderen Auffälligkeiten" beim Infektionsgeschehen gegeben habe – etwa die Schulen oder den Handwerkerbereich, sagte Müller. In diesen Bereichen gebe es Kontakte – und über diese Kontakte könne es neue Infektionen geben.

11:21 Uhr: Zeit für die Umstellung

Jetzt spricht Michael Müller. Berliner Bürgermeister erklärt, warum man sich gegen einen sofortigen "harten Lockdown" entschieden hat. "Es muss Familien und Schulen ermöglicht werden, wenigstens in ein, zwei Tagen Möglichkeiten für die Kinder und die Betreuung dieser zu finden, sagt Müller.

11:19 Uhr: Kanzlerin bedankt sich beim Personal in den Krankenhäusern

Merkel fordert die Bevölkerung dazu auf, sich an diese Bestimmungen zu halten und bedankte sich bei dem Personal aus dem Gesundheitsbereich und der Pflege. "Für sie wird es ein schwieriges Weihnachten", so Merkel.

11:18 Uhr: Gottesdienste bleiben erlaubt

Gottesdienste sollen laut Merkel unter strengen Bestimmungen möglich bleiben. "Wir sind dazu im engen Austausch mit den Kirchen", sagt Merkel.



11:15 Uhr: Merkel verkündet harten Lockdown ab dem 16. Dezember

Das öffentliche Leben in Deutschland wird angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie schon ab dem kommenden Mittwoch (16. Dezember) drastisch heruntergefahren. Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf muss schließen. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten am Sonntag mit.

11:13 Uhr: "Corona-Auflagen von Anfang November haben "nicht gereicht"

Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown hat nach den Worten von Merkel "nicht gereicht". Das exponentielle Wachstum der Corona-Neuinfektionen habe eine Zeit lang gestoppt werden können, sagt die Kanzlerin. Dann habe es aber eine "Seitwärtsbewegung" gegeben, und seit einigen Tagen gebe es wieder ein exponentielles Wachstum.

Das Vorhaben sei immer gewesen, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, so Merkel. Die nun beschlossene Verschärfung der Maßnahmen habe Auswirkungen auf die Feiertage. Aber: "Wir sind zum Handeln gezwungen und handeln jetzt auch."

11:12 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt



Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsident Markus Söder, Michael Müller, Berlins Regierender Bürgermeister, und Finanzminister Olaf Scholz treten vor die Presse. Merkel beginnt.