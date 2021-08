Nach dem Corona-Gipfel

Merkel schließt Lockdown für Ungeimpfte nicht aus

10.08.2021, 18:08 Uhr | t-online, dpa, ann

Nur wenige Stunden dauerte der Corona-Gipfel. Eine Testpflicht für Ungeimpfte und ein Ende für Gratistests wurden beschlossen. Hier lesen Sie, was Kanzlerin und Ministerpräsidenten zu den Beschlüssen sagen.

Der Herbst steht bevor, Experten und Bundesregierung warnen vor hohen Infektionszahlen, zugleich aber wächst auch die Zahl der Geimpften. Bund und Länder diskutierten am Dienstag verhältnismäßig kurz miteinander. Sie beschlossen eine Testpflicht für Ungeimpfte in vielen Innenräumen ab dem 23. August und einer Inzidenz von 35 sowie ein Ende für Gratistests für Ungeimpfte ab dem 11. Oktober .

Die Pressekonferenz im Ticker:

17.43 Uhr: Wird es keinen weiteren Lockdown geben, so wie es CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet gerade versprochen hat? Die Kanzlerin stimmt zu, einen so massiven Eingriff für alle solle es nicht mehr geben. Mit Blick auf die Zahl der Geimpften seien nun andere Einschränkungen angezeigt. Aber: Wenn die Inzidenz steige, würden "die Geimpften sicher anders behandelt als die Ungeimpften", so die Kanzlerin.

17.42 Uhr: Auch Müller findet das Treffen heute nur "ein Zwischenergebnis". Es gebe aber keinen Grund, "immer nur traurig in die Gegend zu gucken". Er erinnert an bereits Erreichtes: Das Leben vieler sei gerettet worden, gleichzeitig könnten inzwischen Konzerte und Veranstaltungen wieder stattfinden. "Ich finde, da kann man auch voller Zuversicht in die Zukunft gucken."

17.39 Uhr: "Testen alleine hilft nicht", widerspricht Söder der Kanzlerin. Das Testen sei kein neues Instrument, sondern schon fester Bestandteil der Corona-Politik. Noch dazu seien die Schnelltests zu unsicher. Einige Ministerpräsidenten seien noch zurückhaltend. "Spätestens im September" könne man dem Thema von weiteren Einschränkungen für Ungeimpfte nicht mehr ausweichen, glaubt Bayerns Ministerpräsident. "Wir werden uns einer Debatte über 2G auf Dauer nicht verstellen können."

17.37 Uhr: War der Gipfel nur ein Zwischenergebnis, wie Söder sagt? Merkel sagt, man habe mit der Testpflicht für Innenräume ab Inzidenz 35 eine wichtige weitere Maßnahme beschlossen. Man wisse noch nicht, wie sich diese Regel auswirke. "Wir werben fürs Impfen, wir beschließen das Testen", danach aber müsse man die Situation weiter beobachten. "So sehe ich das", sagt Merkel. Sie halte es weder für angebracht, zum jetzigen Zeitpunkt weiter vorzupreschen noch sich zurückzulehnen.

17.30 Uhr: Warum wurden keine anderen Indikatoren für einen neuen Lockdown abseits der Inzidenz beschlossen? Sie halte es zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwierig, zu entscheiden, wie die Indikatoren gegeneinander abgewogen werden könnten. "Ich habe sehr, sehr viele Variablen, die von der Impfquote abhängen", sagt Merkel. Zuvor gebe es eine andere, zentrale Frage: Wie soll man mit Ungeimpften umgehen? Heute sei der richtige Tag gewesen, um mit der 3G-Regel zu versuchen, die Infektionsdynamik zu dämpfen und weiter für Impfungen zu werben. Es sei nicht ausgeschlossen, dass man danach erneut über weitere Maßnahmen diskutiere.

17.28 Uhr: Welche Impfquote empfiehlt die Kanzlerin, damit Schluss ist mit Lockerungen, Beschränkungen und immer neuen Lockdown-Diskussionen? Ideal und wichtig wäre eine Impfquote von mehr als 90 Prozent bei den Über-60-Jährigen, in der Gesamtbevölkerung solle die Impfquote mindestens bei 75 Prozent liegen, sagt Merkel. "Es wäre erfreulich, wenn wir noch mal zwischen 15 und 20 Prozent dazubekommen."

17.27 Uhr: "Lieber vorher, lieber dämpfen und präventiv, als später wieder hinterherlaufen", sagt Söder zum Schluss – dann dürfen Journalisten ihre Fragen stellen.

17.23 Uhr: "3G gilt", sagt Söder, der Verfechter einer 2G-Regel ist. "Wir müssen auch die Frage stellen: Was ist mit denen, die zweimal geimpft sind?" Ihnen müssten alle Rechte zurückgegeben werden. In der Privatwirtschaft werde man die 2G-Regel nicht verhindern, so Söder.

17.20 Uhr: "Die vierte Welle schleicht sich richtig ran", sagt Söder. Er warnt erneut vor einer "Pandemie der Ungeimpften". Die Bund-Länder-Konferenz sei im Kampf dagegen nur ein Halbzeit-Beschluss. Für zunehmende Freiheiten, eine stärkere Rückkehr zur Normalität, ein Ende der "Endlosschleife" aus Beschränkungen und Lockerungen, trage dafür aber auch "jeder in einem freiheitlichen Staat die Verantwortung."

17.18 Uhr: Müller bezeichnet das Treffen als "sehr wichtige Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin, auch zum richtigen Zeitpunkt". Jetzt könne man noch gemeinsam reagieren und für den Herbst vorsorgen.

17.17 Uhr: Sport-Großveranstaltungen würden zugelassen in einer Auslastung von 50 Prozent und mit einem Maximum von 25.000 Zuschauern, erklärt Müller.

17.16 Uhr: Die nächsten acht Wochen würden Tests noch kostenlos bleiben, danach müssten Ungeimpfte bezahlen, sagt Müller. Er betont: Er halte diese Maßnahme für richtig. Wer sich nicht impfen lasse, gefährde sich und andere. "Wer diesen Weg wählt, muss dann auch damit rechnen, dass er die entsprechenden Tests zahlen muss."

17.13 Uhr: "Die Quote der Ungeimpften ist zu groß", sagt Müller. Er erinnert an die Zeit, als verzweifelt um Impfstoffe gerungen wurde. In der Kombination von Tests und Impfungen seien viele Freiheiten wieder möglich. Das aber gelte es zu bewahren. Er richtet einen "dringenden Appell" an alle Erwachsenen, sich impfen zu lassen.

17.11 Uhr: Der Fluthilfe-Fonds von 30 Milliarden Euro, den Bund und Länder zur Hälfte zahlen, sei "eine Kraftanstrengung", sagt Müller. Aber eine notwendige Kraftanstrengung. "Es ist klar: Wir sind hier solidarisch und wir wollen hier unterstützen."

17.10 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, spricht nun. Auch er adressiert zuerst die Fluthilfe: "Es ist großartig zu sehen, wie viel Hilfe es vor Ort gibt für Menschen, die diese Unterstützung brauchen", sagt er.

17.08 Uhr: Man hoffe, dass die Impfquote nochmal deutlich steige, sagt Merkel. "Es wäre sehr, sehr gut, wir kämen deutlich über 70 oder 80 Prozent."

17.05 Uhr: "Wir wollen dann die sogenannte 3G-Regel durchsetzen", erklärt Merkel. In Zukunft haben damit nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete Zugang zu vielen Innenräumen, zum Beispiel in Restaurants, beim Friseur oder bei Sport im Fitnessstudio oder Schwimmbad.

17.03 Uhr: Die Zahl der Geimpften sei gestiegen, das habe eine positive Wirkung auf das Gesundheitssystem. Die Inzidenz korreliere jetzt mit anderen Faktoren. Es brauche aber weiterhin "Basis-Schutzmaßnahmen" für alle Bürger. Die AHA+L-Regeln seien weiterhin einzuhalten, so Merkel.

17.01 Uhr: Eine Reihe von Ländern impften besser und schneller als Deutschland, sagt die Kanzlerin. "Die nicht so gute Nachricht ist, dass das Impftempo erheblich nachgelassen hat." Länder und Bürger sollten eindringlich für die Impfung werben.

16.59 Uhr: Sie habe sich gefreut, dass beim Thema Fluthilfe große Einigkeit zwischen den Ländern herrschte, sagt Merkel.

16.58 Uhr: Merkel erklärt den Fluthilfe-Beschluss: Ein Sondervermögen des Bundes mit 30 Milliarden Euro soll aufgebaut werden. Das Bundeskabinett werde die Hilfen am 18. August beschließen, der Bundestag in der Woche darauf darüber diskutieren. Im September könne der Hilfsfonds dann vom Bundestag beschlossen werden.

16.57 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel drückt ihr Mitgefühl mit den Opfern der Hochwasserkatastrophe aus. Sie dankt für die "umfassende Hilfsbereitschaft aus dem ehrenamtlichen und freiwilligen Bereich", man wisse aber natürlich, dass Hilfe und Wiederaufbau eine "gesamtstaatliche Aufgabe" sei.

16.55 Uhr: Die Pressekonferenz startet.

16.49 Uhr: Regierungssprecher Steffen Seibert teilt mit, dass das Bund-Länder-Schalte beendet ist und die Pressekonferenz demnächst startet.