Am Samstag ab 20 Uhr

Söder gegen Habeck: t-online zeigt Wahlkampfdebatte

27.08.2021, 15:23 Uhr | t-online

Söder vs. Habeck: Das ist die einzig wahre Wahlkampfdebatte. (Quelle: t-online)

DER SPIEGEL, t-online und VICE moderieren gemeinsam ein Streitgespräch mit CSU-Chef Markus Söder und Grünen-Chef Robert Habeck und strahlen es am 28. August um 20 Uhr zeitgleich auf ihren Internetauftritten aus. (Quelle: t-online)

Söder vs. Habeck – Die einzig wahre Wahlkampfdebatte

Zwei der meinungsstärksten Politiker streiten um den richtigen Kurs für Deutschlands Zukunft: CSU-Chef Markus Söder und Grünen-Chef Robert Habeck führen am Samstag "Die einzig wahre Wahlkampfdebatte".

Wie kann Deutschland den Klimawandel wirksam bekämpfen? Wie wird unser Land gerechter? Welche Rolle sollen wir politisch und militärisch in der Welt spielen? Und wie machen wir Deutschland nach der Corona-Krise wieder flott? Im Bundestagswahlkampf spielen die großen Streitfragen unserer Zeit und die besten Konzepte für die Ära nach Angela Merkel nur eine Nebenrolle. "Die einzig wahre Wahlkampfdebatte" soll das ändern. Auf Einladung von "Spiegel", t-online und "Vice" treten zwei der spannendsten und meinungsstärksten politischen Akteure, CSU-Chef Markus Söder und der grüne Co-Vorsitzende Robert Habeck, in einem Streitgespräch gegeneinander an.

Die Wahlkampfdebatte wird am Samstag, 28. August 2021, um 20 Uhr, gleichzeitig auf spiegel.de, t-online.de und vice.com ausgestrahlt. Gemeinsam erzielen die drei Plattformen eine beachtliche Quartals-Reichweite von mehr als 50 Millionen Unique Usern (rund 73 Prozent) im Alter von über 15 Jahren.

Es moderieren Melanie Amann, Mitglied der "Spiegel"-Chefredaktion und Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros, Sven Böll, Leiter redaktionelle Entwicklung von t-online, und Tim Geyer, stellvertretender Chefredakteur von "Vice". Begleitet wird die Debatte von eigens produzierten Video-Einspielern, unter anderem auch mit Fragen der Leserinnen und Leser an die Politiker.



"Klartext statt Phrasen, Antworten statt Ausflüchte"

Das Format ist die erste Kooperation von "Spiegel", "Vice" und t-online. Die Debatte wird in den Berliner Studios der Vice Media aufgezeichnet, die auch die gesamte technische Produktion verantwortet.



Melanie Amann: "Die Debatte von Markus Söder und Robert Habeck wird den Bundestagswahlkampf endlich um eine echte inhaltliche Kontroverse bereichern. Unser Streitgespräch wird eine Entscheidungshilfe für alle Wählerinnen und Wähler sein, die sich in diesem Wahlkampf der Nebensächlichkeiten Orientierung und klare Standpunkte wünschen."

Florian Harms, Chefredakteur von t-online: "Klartext statt Phrasen, Antworten statt Ausflüchte: Das braucht dieser Bundestagswahlkampf dringend, und unsere beiden Gäste stehen genau dafür. Indem wir die großen Reichweiten von t-online, 'Spiegel' und 'Vice' bündeln, erreichen wir mit dieser hoffentlich inspirierenden Debatte Menschen in ganz Deutschland."



Katja Siegel, Head of Production Vice Media, freut sich auf die Produktion im eigenen Hause: "Es ist eine tolle Gelegenheit, dieses spannende Format bei uns zu produzieren, und dem Streitgespräch gemeinsam einen Look verpassen zu können, von dem sich nicht nur das Publikum des 'Spiegel' und von t-online angesprochen fühlen soll, sondern insbesondere auch unsere junge und politikinteressierte Zielgruppe."