Anschlag auf Synagoge vereitelt

Reul: Hinweis auf "islamistisch motivierte" Bedrohung in Hagen

16.09.2021, 13:31 Uhr | rtr, t-online, AFP

Schwer bewaffnete Beamte sind an der Synagoge in Hagen im Einsatz: Dort drohte laut dem NRW-Innenminister ein Anschlag. Vier Menschen wurden festgenommen, darunter ein Jugendlicher.

Nach dem Polizeieinsatz an der Synagoge in Hagen hat es vier Festnahmen gegeben. Das teilte die Polizei Dortmund am Donnerstag mit. Zuvor war nur bestätigt worden, dass ein Jugendlicher festgenommen wurde. Die Polizei durchsuchte in Hagen nach eigenen Angaben mehrere Objekte.

"Es bestand die Gefahr eines Anschlags auf die Synagoge in Hagen", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul bei der Vereidigungsfeier junger Polizisten in Köln. "Ihre Kolleginnen und Kollegen haben das vermutlich verhindert." Es habe konkrete Hinweise auf "eine islamistisch motivierte Bedrohungslage" gegeben. Die Hinweise seien sehr ernst zu nehmen gewesen und hätten Hinweise auf Täter, Tatzeit und -ort enthalten. In und um die Synagoge seien aber keine gefährlichen Gegenstände entdeckt worden.

Bericht: Sprengstoffanschlag geplant

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei Dortmund am Donnerstag gemeinsam mitteilten, wird wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. Ob die neben dem jugendlichen Verdächtigen festgenommenen Personen an der Tat beteiligt waren, ist Reul zufolge bisher unklar. Dies sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

In die Ermittlungen ist nun auch die Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen eingebunden. Das bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Aus Sicherheitskreisen hieß es, auch der Generalbundesanwalt sei eingeschaltet.

Bei dem festgenommenen Jugendlichen handelt es sich um einen syrischen Staatsbürger. Wie der "Spiegel" berichtete, haben deutsche Behörden einen Hinweis von einem ausländischen Geheimdienst erhalten. Die Ermittlungen hätten zu dem 16-Jährigen geführt, der in Hagen in einer Wohnung mit seinem Vater lebe. Demnach hatte der Jugendliche sich im Internet über seine Pläne ausgetauscht.

Beamte mit Maschinenpistolen



Am späten Mittwochnachmittag hatten Polizeikräfte die Synagoge abgeriegelt, nachdem es Hinweise auf eine "mögliche Gefährdungslage" gegeben hatte. Ein geplanter Gottesdienst zu Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, wurde kurzfristig abgesagt-

"Wir sind jetzt in besonders engem Kontakt mit der jüdischen Gemeinde. Die Menschen sind in Sorge", sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag. Zugleich sei der Schutz des Gotteshauses verstärkt worden. Noch in der Nacht standen zwei Polizeiwagen vor dem Gebäude. Die Beamten waren mit Maschinenpistolen bewaffnet.

Absperrungen und Kontrollen

Die Straße in der Hagener Innenstadt, an der die Synagoge liegt, wurde in 250 Metern Abstand gesperrt. Nachbarn, die im Umfeld zu ihren Wohnungen wollten, mussten ihren Personalausweis vorzeigen. Hundeführer mit mehreren Polizeihunden durchsuchten die Synagoge und das benachbarte Gemeindehaus, in dem auch eine Arztpraxis untergebracht ist. Sie fanden offensichtlich nichts in den Gebäuden.

An der Hagener Synagoge habe die Polizei keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdung festgestellt, wurde noch in der Nacht mitgeteilt. Es lägen auch keine Hinweise vor, dass andere jüdische Gemeinden in Nordrhein-Westfalen gefährdet sein könnten.

Erinnerungen an Terroranschlag in 2019

Das Geschehen weckte Erinnerungen an den Terroranschlag in Halle in Sachsen-Anhalt. An Jom Kippur 2019 – damals am 9. Oktober – hatte ein bewaffneter Rechtsextremist versucht, gewaltsam in die Synagoge einzudringen. Als die Tür standhielt, erschoss er in der Nähe zwei Menschen und verletzte auf der Flucht zwei weitere.

Hagens Oberbürgermeister Erik Schulz versicherte der jüdischen Gemeinde angesichts der Bedrohungslage seine Solidarität. "So wenig wir auch über die genaue Situation wissen – in unseren Gedanken sind wir bei der Jüdischen Gemeinde Hagen", sagte er der "Westfalenpost". Schulz habe sich nach einem auswärtigen Termin auf den Weg gemacht, um sich vor Ort ein Bild von dem Einsatz zu verschaffen.

Lambrecht: "Schreckliche Bedrohungslage"

Auch die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sagte, dass der Vorfall entsetzliche Erinnerungen an Halle wecke: "Es ist unerträglich, dass Jüdinnen und Juden erneut einer so schrecklichen Bedrohungslage ausgesetzt sind und den Beginn ihres höchsten Festes Jom Kippur nicht friedlich gemeinsam feiern konnten."

Der Kampf gegen Antisemitismus in seinen verschiedenen Erscheinungsformen habe allerhöchste Bedeutung. Es sei die Pflicht des Staates, alles zum Schutz von Jüdinnen und Juden zu tun. "Jetzt ist es Sache der Polizei und der Justiz, die Hintergründe dieser sehr ernsten Bedrohungslage aufzuklären", so Lambrecht.

Die jüdische Gemeinde in Hagen ist klein. Sie hatte 2020 laut Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 264 Mitglieder.