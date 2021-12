Corona-Hotspot Sachsen

"Querdenker" ziehen mit Fackeln vor Haus von Ministerin

04.12.2021, 10:12 Uhr | dpa

In Sachsen ist die Polizei mehrfach gegen illegale Proteste von "Querdenkern" vorgegangen. In Freiberg löste sie einen "Spaziergang" auf, bei Grimma beschützte sie das Haus der Sozialministerin.

Am Freitagabend haben sich etwa 30 radikale "Querdenker" vor dem Haus der sächsischen Sozialministerin Petra Köpping in Grimma versammelt. Sie trugen Fackeln, Trillerpfeifen und Plakate. Als die Polizei kam, versuchten sie sich zu entfernen. Die Beamten kontrollierten Fahrzeuge und verteilten Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Auf Telegram veröffentlichte die radikale Gruppe "Freie Sachsen" ein Video von der Aktion, sagte aber, sie seien für den Protest nicht verantwortlich.

Offenbar war die Ministerin zu Hause, trat aber nicht vor die Tür. Sachbeschädigungen wurden keine gemeldet. Der Gruppe werden mehrere Proteste vor den Privathäusern von Politikern zugeschrieben. Justizministerin Katja Meier verurteilte auf Twitter den Vorfall: "Erneut versammelt sich eine Menschenmenge vor dem Privathaus eines Regierungsmitglieds, diesmal vor Petra #Köppings Haus. Erneut ist das ein absoluter Tabubruch. Polizei und Innenministerium müssen endlich alles daran setzen, diesen Entgrenzungen konsequent zu begegnen."

SPD-Chef nennt Proteste "faschistoid"

Auch der scheidende SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans verurteilte die Proteste scharf. "Das, was da gestern passiert ist, faschistoid zu nennen, scheue ich mich nicht", sagte Walter-Borjans am Samstag im Deutschlandfunk. Es sei absolut erschütternd, weil dieser Aufmarsch vor dem Haus der SPD-Politikerin Vergleiche nahelege zu einer Zeit in Deutschland, in der man schon mal mit Trommeln und Fackeln vor Häusern gestanden habe.



Es sei zwar nur eine kleine Minderheit, die diese Radikalisierung vorantreibe. Aber es sei inzwischen so weit, dass ein ganz klarer Bedarf für alle Demokratinnen und Demokraten im Land bestehe, sich abzugrenzen und für die Ordnungskräfte, auch klar einzuschreiten.

Auch SPD-Chefin Saskia Esken meldete sich auf Twitter zu Wort: "Vollste #Solidarität, liebe Petra Koepping! Auch wenn die paar Hansel da versuchen, Angst und Schrecken zu verbreiten: die Vernunftbegabten und Verantwortungsbereiten sind die große Mehrheit, und die steht an Deiner Seite."